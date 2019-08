La foto que Perotti quiere que se evapore

La detención de Herme Juárez en el principal polo fluvial del país a sólo 10 días de las elecciones primarias no sólo trastocó la tranquilidad provinciana

La detención de ayer de Herme Juárez, hombre fuerte entre los portuarios, aliado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y enemigo a muerte de "Caballo" Suárez, que llegó a forjar un pequeño imperio en el polo fluvial más importante del país, provocó la tranquilidad habitual de San Lorenzo y Puerto General San Martín desde temprano con el megaoperativo de la Policía Federal, que allanó cerca de 30 domicilios y detuvo a cuatro personas, entre ellas al histórico sindicalista del sur de la provincia de Santa Fe.

A solo 10 de las elecciones a presidente, resultó imposible que el tema cruce de lleno a este personaje de amplios contactos con el poder.

En efecto, la semana pasada, Juárez estuvo presente en un acto que encabezó el precandidato presidencial Alberto Fernández durante su visita a Santa Fe. Quien hizo las veces de anfitrión a la visita de Fernández fue el propio gobernador electo Omar Perotti, quien mantiene desde hace tiempo fluidos contactos con el sindicalistas.

Fue el mismo Perotti quien extendió una invitación para el sindicalista, investigado por administración fraudulenta en la Cooperativa que preside desde hace 50 años, por extorsión a empresarios en su rol de Secretario del Sindicato de Portuarios y por lavado de dinero como socio una de las grandes acopiadoras de cereales.





Dos fuentes que asistieron a ese acto confirmaron al sitio local 'Alerta140' que Herme Juárez escuchó atento las palabras del precandidato presidencial y coincidió en el diagnóstico y las propuestas del ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

En efecto, corren allí las versiones que dicen es este sindicalista quien financia la campaña de los Fernández en tierras santafesinas.

Sin embargo, desde el búnker del Frente de Todos optan por el silencio y apuestan a que el tema se apague con el correr de los días.

La periodista Silvina Cavallieri, de Radio Black de San Lorenzo, habló por 'Aire de Santa Fe' y al contar detalles sobre la influencia del sindicalista en la región, indicó que "la Cooperativa tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años", agregó que "Juárez es un hombre hábil para los negocios y ha sabido aprovechar nichos potenciales. Ha comprado dragas y remolcadores y además tiene un servicio único en la zona, que tiene que ver con los rescates mediante helicópteros de personas que están en los buques y sufren problemas de salud. Hasta el momento, lo que se sabía es que la Cooperativa ha actuado siempre en el marco de la legalidad, presentando debidamente sus operaciones, ya que sus clientes son las terminales portuarias, que operan con tarifas en dólares", e indicó que "Herme Juárez es también un empresario que ha sabido armar durante el último gobierno de Cristina el monopolio del servicio de estiba, junto al exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Ese monopolio es algo que a Macri le molestó mucho siempre".

El sitio remarcó que, en efecto, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, firmó hace un tiempo una resolución que le quitó a Juárez esa potestad única y abrió el mercado del servicio de estiba con un concurso de precios en el que participaron cinco empresas de la región. Por esto, la periodista no descartó "un móvil político más que un escenario de ilegalidad detrás de la detención" del sindicalista.

El diario 'Página/12', lo relató, sin embargo, de otra manera:

"Juárez estuvo en la mira de los empresarios desde 2010. En aquel momento promovió un paro de 10 días que paralizó la exportación de soja y produjo pérdidas millonarias en el complejo exportador. "Vino Caliente", tal como lo conocen en sus tierras a Herme (así lo apodaron porque repartía vinos en Victoria, a la hora de la siesta, durante el verano) fue clave en la pelea del Gobierno de Mauricio Macri contra el también sindicalista portuario Omar "Caballo" Suárez. El dirigente del cordón industrial tuvo hasta el 2017 el monopolio de la estiba de los barcos ya que las terminales portuarias solo podían contratar a los trabajadores de la cooperativa.

En ese momento, Juárez acordó con funcionarios nacionales y la Cámara de Puertos Privados y Comerciales algunas modificaciones al régimen y mayor apertura para bajar costos, la obsesión de Macri. Por esa negociación, el ministro Guillermo Dietrich le agradeció públicamente.

Durante 2017, el ministro de Transporte había elogiado al sindicalista durante una presentación de remolques que se llevó a cabo en Buenos Aires. "Aprovechando este día tan importante, Hermes te quiero agradecer, porque no tengo dudas que en este nuevo camino que estamos recorriendo nos va a encontrar juntos", manifestó Dietrich entonces.

De hecho, durante una entrevista al diario El Cronista, en junio de 2018, Juárez manifestó: "Desde nuestra cooperativa apoyamos la gestión del presidente". Sin embargo, tiempo después la relación entre Juárez y el Gobierno se deterioró. La pelea envalentonó a los empresarios del sector que tienen una histórica disputa con Juárez y empezaron a movilizar denuncias en su contra."



Otra versión que corre es que Juárez intentó ingresar con todo su poderío al puerto de Campana, y que allí estuvo la clave de su detención.

Sin embargo, mientras unos y otros se tiran encima al sindicalista en la foto preelectoral, desde 'Rosario 3' remarcaron las palabras de la periodista de San Lorenzo Anabela Tramonti quien escribió vía 'Twitter' que "Herme Juarez no era ni K ni macrista; supo negociar con todos".

Y aclaran más bien que lo que se puede constatar, sin dudas, en las imágenes es el nivel de vida de Juárez, mezclado entre políticos, empresarios, modelos o piloteando un helicóptero.

"Juárez vive como un millonario de telenovela. Como los Carrington de la mítica serie Dinastía", apuntó el periodista y diputado provincial Carlos del Frade, que investigó el mundo de este personaje desde hace décadas.

"Son 50 años de historia", apuntó el legislador en contacto con 'Radio 2'. Para Del Frade, Juárez "hizo y deshizo porque lo dejaron hacer y deshacer". En tal sentido, apuntó que no fue inocente el momento de su detención.

"Al macrismo le viene bárbaro mostrar esto porque es un capítulo en vivo y en directo de El Tigre Verón (la serie que emite El Tres y narra la vida de un sindicalista de la carne interpretado por Julio Chávez) a días de las primarias, en una provincia donde ocho de cada 10 votamos en contra de Macri", dijo.

"Juárez es la metáfora de un hombre que a duras penas terminó la primaria y terminó siendo un empresario de mucho poder", señaló Del Frade.

Según reconstruyó Del Frade, la historia de 'Vino Caliente' tiene como hito el año 1974. Hasta entonces Juárez vendía vino en bordalesa –y de ahí parte de la explicación de ese apodo– en Granadero Baigorria, pero en el 74, funda la Cooperativa de Trabajo junto a otros 30 compañeros estibadores.

Sin embargo, el verdadero despegue de la cooperativa se da a partir de 1986, con la instalación de la terminal 6 en Puerto San Martín. Aunque, ya en los 70 las cosas iban "encaminadas": Del Frade recordó que 'Vino Caliente' se jactaba de su buena relación con los militares.

"Cuando el cordón industrial era realmente industrial, Juárez no tenía tanto poder", observó. Luego comenzó una etapa de acumulación: de riqueza e influencia. Hasta tal punto que –recordó el legislador– en un momento llegó decir, a lo Luis XVI, 'Cargill soy yo'", en referencia al gigante cerealero.

Además, llamó la atención de Del Frade, Juárez no se escondía: le gustaba mostrar su poderío y era también un gran sostén para los sectores populares de la región que acudían a él en busca de ayuda y la conseguían.

"Todavía se deben acordar en Puerto General San Martín cuando hizo desfilar cuatro grúas Volvo que trajo de Suecia y fue la muestra del poderío de una cooperativa que se convirtió en empresa", ilustró.

Fue justamente el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, quien se manifestó ayer indignado por la detención de Juárez. Claro está, una de las pocas voces –si no la única– que salió en defensa de 'Vino Caliente'.

"Me preocupa porque es un amigo y lo voy a defender a muerte porque es un tipo de buena fibra", dijo De Grandis en diálogo con la misma emisora; aunque aclaró que "no pone las manos en el fuego por nadie" y que no descarta que Juárez haya podido equivocarse.

El intendente se mostró enojado por la manera en la que algunos medios mostraron a Juárez, especialmente la prensa de Buenos Aires, apuntó a una maniobra electoral detrás de la detención, y al mismo tiempo, a una postura ideológica. "A alguien le molesta que 'los negros' (sic), los que menos tienen, ganen 150 mil pesos", disparó sobre los sueldos de los estibadores.

"No entienden que no es fácil vivir en una ciudad industrial, con el polvillo y la contaminación", advirtió De Grandis que destacó la eficiencia y profesionalidad de los trabajadores de la Cooperativa por sobre otras firmas de Buenos Aires que llegaron a Puerto San Martín.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, indagaría hoy al gremialista detenido en San Lorenzo, y trasladado por la Policía Federal a Campana.

En tanto, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, dijo en declaraciones televisivas que no se descartan nuevos allanamientos vinculados a la investigación.

"Esta primera tanda de allanamientos culminó pero podrían surgir nuevos elementos luego de las indagatorias, eso dependerá de los jueces", dijo el funcionario nacional.

El secretario, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, describió las actividades que se le atribuyen a Juárez como "mafiosas" porque consistían en quedarse con "dinero del erario público y de los afiliados".

"La cantidad de dinero incautado es impresionante", manifestó Burzaco en diálogo con 'El Tres'.

También el abogado mediático Miguel Ángel Pierri confirmó que podría asumir la defensa de Juárez si terminaba de ultimar detalles con sus familiares.

En ese caso, sostuvo que pedirá la detención domiciliaria del sindicalista en función de sus 78 años y porque padece una afección cardíaca, según dijeron los familiares a la Policía Federal.

El abogado además dijo que este jueves ya había viajado a Campana para interiorizarse del caso.

Un relevamiento de los valores secuestrados en cerca de 30 allanamientos realizados este jueves detalló que fueron secuestrados 293 mil dólares, más de 4 millones de pesos, 550 euros y cerca de 10 mil reales. También tres barras de oro de 20 gramos cada una, armas, alhajas, computadoras y documentos de interés para la causa.

Por otra parte se incautaron doce vehículos, seis camionetas, un motovehículos y una lancha. Todos los rodados estaban sobre avenida Francia, frente a la sede de la Policía Federal.

Ayer la Justicia federal ordenó el inmediato bloqueo de todas las cuentas bancarias pertenencientes o vinculadas al sindicalista detenido, la que acumularían más de 100 millones de dólares, fortuna que se suma a varios millones más en efectivo y los otros bienes de valor secuestrados.

La medida insta, a través del Banco Central de la República Argentina, a congelar las cuentas, depósitos a plazo fijo y demás productos bancarios y financieros de Juárez y de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín, según detalla un parte del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Asimismo, se libró un exhorto internacional a fin de requerir a la República Oriental del Uruguay el aseguramiento preventivo de los cuantiosos bienes que la organización poseería en ese país, de acuerdo a la información que manejan los investigadores.

Fuente: Urgente 24