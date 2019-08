¿Discurso de campaña o realidad? Massa afirmó que terminarán con la grieta y pondrán Argentina de pie

El Frente de Todos anunció que el próximo 7 de agosto hará su cierre de campaña en el Monumento a la Bandera en Rosario. Mientras tanto, sus principales figuras políticas continúan con su intensa campaña de cara a las PASO del próximo 11 de agosto. Por esta razón, el precandidato a primer diputado del espacio kirchnerista y ex intendente de Tigre, Sergio Massa, brindó una entrevista al programa televisivo Minuto a Minuto para exponer y difundir el proyecto de la oposición.

“Vamos a bajar la tasa de interés y vamos a tener una política monetaria que recupere el crédito en Argentina. Cada punto que bajamos la tasa es un punto que podemos poner al servicio del mercado interno nacional. Endeudadores son los que hoy integran el Gobierno, la deuda que ha tomado este Gobierno es inusitada, encima no se ve en la calle, ni en las jubilaciones“, arrancó.

Continuando con su tono crítico hacia el actual Gobierno, el dirigente político agregó que “default y deuda es sinónimo de Juntos por el Cambio“, y agregó: “Nosotros podemos mostrar desendeudamiento. Este Gobierno no tiene a los jubilados como prioridad, en el 2017 recortaron 19 por ciento el poder de compra del jubilado, lo demuestran con las decisiones del PAMI de no cubrir los medicamentos si tienen una casa o un auto”.

Luego, el funcionario aclaró que lo que paga el Gobierno de interés de las Leliq es lo que esperan de inflación y un poquito más, como primer dato. “Nos dijeron que no iban a emitir para no tener inflación, pero tienen la inflación más alta desde Alfonsín. Hay que poner la mirada en la recuperación del crédito, tener un sistema de tasas seguras para volver a ese sector. Bajar la inflación, recuperar el crédito y el consumo son vitales para recuperar la economía argentina. El 80% de lo que factura Argentina es mercado interno. Inversiones no tuvimos nada, 14 puntos del PBI por exportaciones y 80 puntos por consumo interno”, precisó.

Más tarde, el dirigente ahondó en la campaña política y resaltó la ausencia del presidente en la propaganda electoral del oficialismo. “Creo que están escondiendo a Mauricio Macri porque sienten vergüenza. En los carteles de los candidatos en San Martín, Moreno, Luján, en la Ruta 6, te vas a dar cuenta que lo esconden. Por eso, lo que nosotros queremos es construir una nueva mayoría, sentir la tranquilidad de que el 11 de diciembre ponemos en marcha a la Argentina, nosotros sentimos orgullo de que Alberto Fernández vaya a ser presidente. Vamos a terminar con la grieta y vamos a poner de pie a la Argentina“, lanzó el precandidato que, hasta último momento, mantuvo el hermetismo de si se sumaba o no al kirchnerismo.

“En cada elección la gente es dueña de su voto, nosotros tenemos que invitarlos, enamorarlos, transmitirle con pasión el país que queremos construir. La gran mayoría de los argentinos quiere un nuevo Gobierno, y el actual va a sufrir la derrota de la realidad. Es la victoria de los argentinos que creen en una Argentina de clase media, que le tiende la mano a los pobres, que incentiva la ciencia y la tecnología, que le tienda la mano al campo como motor productivo”, agregó.

Finalmente, Massa cerró refiriéndose al golpe en el bolsillo que sufren los argentinos a través de las tarifas. “En el año 2017 presenté un proyecto de ley que establece que la luz, el agua, el gas, no pueden aumentar más que los salarios. El Gobierno puso en dólares el gas en boca de pozo, dolarizó la rentabilidad de las empresas de energía. Los amigos del presidente, los Nicolás Caputo de la vida, tuvieron como resultado que ganaron mucho con la devaluación incluida, a costa del comerciante que vende en pesos”, cerró.

Con información de www.elintransigente.com