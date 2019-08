Macri: "Algunos piensan que las PASO son como un partido amistoso, pero el resultado afecta el camino hacia octubre"

Tras inaugurar la 133º Exposición Rural de Palermo con un enérgico discurso, el presidente Mauricio Macri pidió ir a votar el próximo domingo 11 de agosto destacando la relevancia de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y asegurando que "su resultado afecta el camino hacia las elecciones generales de octubre".

El jefe de Estado compartió en sus redes sociales un largo texto en el que consideró: "Sé que algunos piensan que estas elecciones primarias no son algo importante, las ven como una especie de partido amistoso fuera del campeonato donde el resultado no cambia nada. En la práctica no es así: son obligatorias y su resultado afecta el camino hacia las elecciones generales de octubre".

Macri expresó que participar en las PASO "hace una gran diferencia", implica un compromiso para una "profunda decisión". Consideró que la opinión de los argentinos "está dividida en millones de fragmentos que deben ser entregados y unidos" para descifrar los objetivos hacia futuro.

"¿Queremos seguir luchando contras las mafias (vos sabés con nombre y apellido del tamaño de la lucha de la que estoy hablando), los narcos, la corrupción, la chantada, la pereza, la mentira, el abandono, o queremos darle impunidad a las mafias, garantizarle impunidad a los que tienen que ir presos, volver a la desidia, volver al aislamiento, volver a la resignación?", se preguntó.

Y continuó: "¿Queremos seguir dando pasos hacia el progreso real basado en cosas reales, cosas que se ven, que se tocan con las manos, o queremos cadenas nacionales de obras ficticias, palabras vacías, mentiras actuadas, reprimendas, advertencias? ¿Vamos a seguir en contra de dictadores como Maduro, o vamos a ser otra vez aliados y cómplices de los represores de Venezuela como fue Argentina en el pasado?".

Estos "profundos dilemas" que se plantean -sostiene el Presidente- "sólo pueden ser resueltos con los votos". "Cada uno siendo una pequeña parte de una decisión fundamental que nos abrirá a un futuro sin límite o cerrará las puertas a cualquier oportunidad de progreso durante décadas", cerró el razonamiento.

En ese sentido, reiteró el llamado a votar: "Es el momento de unir las partes y leer el mensaje que tienen los argentinos para decirle a todo el mundo. Votá para que todo el enorme esfuerzo que hicieron millones hasta acá no sea desechado".

Más temprano, Macri compartió unas eufóricas palabras en la Exposición Rural elogiando a los productores, enumerando logros de su gobierno, criticando la gestión anterior y prometiendo grandes logros para el futuro.

Antes de su discurso y en el inicio del acto fue uno de los testigos directos del llamativo reclamo de Greenpeace, que desplegó al frente suyo dos carteles con mensajes alusivos a los "desmontes" por parte de los "ganaderos". Horas después se conoció que el Ministerio de Seguridad de la Nación denunció penalmente a la organización ambientalista por "intimidación pública".

