Dólar, inflación y reactivación: las promesas económicas de los candidatos presidenciales

Los principales espacios que se medirán el próximo domingo en las PASO y sus propuestas sobre los temas más candentes de la coyuntura. Alberto Fernández prefirió no responder

El año 2019 comenzó con la promesa de volatilidad económica, y está cumpliendo. Los analistas coinciden: el principal motivo de estos vaivenes tiene que ver con la política, con el contexto eleccionario. Lo que el año pasado -en medio de la crisis cambiaria y las devaluaciones que duplicaron la cotización del dólar- era una mezcla de "frente externo" con "errores internos" hoy sigue, pero la variable de más peso es la "incertidumbre electoral".



"Los mercados miran más las encuestas que las pizarras y las cotizaciones", aseguró hace unas semanas un experimentado broker de la city porteña. Y los distintos sondeos y algunas declaraciones polémicas así parecen demostralo.



El dólar planchado por varios meses que luego se "despierta", el riesgo país que sube y baja, el impacto del anuncio del índice de precios (de otros indicadores, también) y las repercusiones directas en el país de las decisiones de la FED en EEUU, por mencionar sólo algunos ejemplos, juegan cada vez más fuerte a medida que se acercan las definiciones políticas.

Pero más allá de las especulaciones, el próximo domingo se vota. Las PASO marcarán, también según los mercados –lo dicen analistas e informes de entidades financieras–, el termómetro de lo que vendrá. Infobae habló con los principales sectores que participarán de las internas abiertas y les preguntó qué harán con tres puntos claves: dólar, inflación y la reactivación económica.



Desde el Frente de Todos, los voceros de campaña de Alberto Fernández aseguraron que el candidato no podía responder. Es el único de los consultados por Infobae que optó por no dar detalles de sus estrategias económicas.



Estas son las respuestas de los espacios que encabezan Mauricio Macri, Roberto Lavagna, José Luis Espert y Nicolás del Caño.



Mauricio Macri – Miguel Ángel Pichetto (Juntos por el Cambio)



Inflación. "A pesar de las muy difíciles condiciones heredadas en 2015 y de los fuertes shocks recibidos en 2018, en estos cuatro años la Argentina comenzó a construir una economía más sana. Después de décadas de desequilibrios, en estos cuatro años se redujo el gasto público consolidado en casi 6 puntos del PBI, bajando desde 40% a 34% y el déficit primario en alrededor de 4 puntos del PBI. El tamaño de la consolidación fiscal llevada adelante no registra precedentes en nuestra historia contemporánea y es además una de las más ambiciosas de los países emergentes en los últimos 30 años. Al mismo tiempo, fortalecimos el Banco Central, que ahora tiene más reservas y ya no debe financiar al Tesoro. Estas son las bases para corregir en serio la inflación, un problema de décadas de la Argentina. Desde septiembre del año pasado el Banco Central ha anunciado un esquema muy rígido de control de la base monetaria que lentamente está generando un proceso de reducción de la inflación sobre bases sólidas, sin atajos, sin tipo de cambio fijo ni mentiras que siempre tienen patas cortas".



Dólar. "Durante demasiado tiempo, en la Argentina tratamos de resolver todo con el atajo del tipo de cambio: si la inflación era alta, fijábamos el peso; si perdíamos competitividad, devaluábamos, y así caíamos una y otra vez en la misma trampa, porque la devaluación nos llevaba a la inflación y la inflación a la pérdida de competitividad. Estos cuatro años avanzamos mucho en corregir los problemas de fondo para poder tener estabilidad de largo plazo, para poder tener una moneda sana y competitividad real. Con superávit fiscal, con un Banco Central independiente que no financia al Tesoro y con las reformas de fondo para tener una economía competitiva se generan las condiciones para tener un tipo de cambio estable y competitivo. Por primera vez en décadas, hemos puesto el foco en defender a nuestros ahorristas, con el Banco Central enfocado en que las tasas de interés en pesos superen consistentemente a la inflación. Esa es una condición necesaria para recuperar el ahorro y el crédito en pesos sobre bases permanentes. Este es el camino que recorrieron nuestros vecinos, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, y este es el camino que nos va a llevar al crecimiento sostenido, al aumento del ahorro y de la inversión y a una baja inflación de manera sostenible".



Reactivación. "La economía está empezando a recuperarse después de un 2018 muy difícil; de hecho, en mayo la economía volvió a crecer en términos interanuales. Pero lo más importante es que la recuperación sea sostenida, y para eso hemos avanzado estos años en corregir los desajustes macroeconómicos y a la vez en mejorar la competitividad sistémica y la inserción internacional. Hoy tenemos más y mejores rutas, autopistas, puertos, aeropuertos y ferrocarriles; menos impuestos a los emprendedores, menos burocracia, más energía y mejor institucionalidad con leyes clave como defensa de la competencia, financiamiento productivo, ley Pyme y Compre Argentino. Y dimos pasos concretos para mejorar nuestra inserción internacional, abriendo más de 170 mercados. Así, después de caer 32% entre 2011 y 2015, en 2019 las exportaciones crecerán por cuarto año consecutivo. En estos cuatro años dimos pasos muy importantes para tener una economía más sana que pueda crecer de manera sostenida. Hacia adelante, hay que perseverar en este camino de más orden macroeconómico, más reformas de competitividad y mejor inserción internacional para crecer de manera sostenida y generar más oportunidades en todo el país".



Equipo económico. Si bien podría haber cambios en un eventual segundo mandato de Macri, el equipo que conduce la economía hoy es el que participa de la campaña, aunque no siempre de manera directa, y el que seguiría al frente de la estrategia con eje en el acuerdo con el FMI y los objetivos del Banco Central y otros. Se vio por ejemplo con la puja tuitera entre Nicolás Dujovne y Alberto Fernández sobre déficit fiscal y otras variables.



El ministro de Hacienda y su equipo; el presidente del Banco Central Guido Sandleris, y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, son parte de esta estructura. Además, como es propio del PRO hay varios equipos, del Gobierno y por afuera, "compitiendo" por aportar ideas sobre lo que viene. Entre ellos estarían los que encabezan Francisco Cabrera (BICE) y Mario Quintana.



Roberto Lavagna – Juan Manuel Urtubey (Consenso 2030)

Inflación. "Es vital realizar un acuerdo económico-social, con políticas más estructurales de largo plazo y también otras más cercanas. Dentro de él, uno de los puntos tiene que ver con políticas antiinflacionarias y salarios. El primer año el acuerdo servirá para cortar las inercias inflacionarias y la indexación de la economía. Junto con otras políticas, la inflación bajará a la mitad en el primer año, luego al 20% y el tercero al 5-10%, todo de manera paulatina. En los primeros años las tarifas no se moverán por sobre los salarios y los revalúos impositivos también tiene que estar alineados en ese sentido. Se renegociarán los contratos de los servicios públicos para tender a bajar la mayor dolarización del componente tarifas. La baja de la inflación también tiene que ver con la política monetaria y fiscal. No se puede tener al Banco Central financiando todo el déficit con emisión, pero tampoco se puede ir la locura de esta administración. En cuestiones fiscales hay que lograr equilibrios, pero no con una política de ajuste, como se plantea ahora, sino con expansión de la economía y optimización de los gastos".



Dólar. "Como se bajará la inflación, se podrán evitar las presiones fuertes en el mercado cambiario. Hoy hay una inflación muy alta con una tasa de interés que es muy alta también, y si se la baja se genera presión al dólar. La política anti inflacionaria va a aflojar la presión y va a permitir relajar las tasas. La idea no es dejar atrasar el tipo de cambio, pero una medida inicial podría ser una banda de flotación muy acotada –hasta que sea las variables estén alineadas–, que se va liberando con el tiempo para terminar con un régimen cambiario de flotación en el que se interviene sólo en los picos".



Reactivación. Cuando se baja la inflación deja de deteriorarse el poder adquisitivo. A esto se lo complementa con medidas microeconómicas para incentivar el consumo, como puede ser la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica, el tema tarifario ya mencionado y un amento del salario mínimo vital y móvil. Los acuerdos apuntan a recuperar el poder de compra que se perdió en estos años, más de 20%. Eso va a reactivar el consumo, pero eso sólo no alcanza, se necesita el motor de la inversión. Para eso hace falta políticas muy agresivas en términos de promover inversiones: por ejemplo, las pymes que reinvierten utilidades tendrán cero impuesto a las ganancias, o mecanismos de hiperaceleración de nuevas maquinarias. Se gana por el consumo, pero también por la inversión. En empleo hay que hacer un gran Plan Nacional de Capacitación donde se centralicen y coordinen todos los programas, que son muchos. Es una apuesta a la empleabilidad, pero también a adaptarse al mercado laboral del futuro.



Equipo económico. Está claro que está encabezado por el propio Roberto Lavagna. También se suman su hijo, Marco Lavagna; Matías Tombolini, precandidato en la Ciudad de Buenos Aires; el economista Carlos Hourbeigt y Leonardo Madcur, especialista en finanzas.



José Luis Espert – Luis Rosales (Frente Despertar)



Inflación. "La expectativa de emisión está puesta en cómo se resolverá el problema de las Leliq. Aquí hay dos caminos posibles: el cambio por un bono a largo plazo o su pago, y la primera no es una opción. Las Leliq no significan otra cosa que inflación contenida. Si no hay confianza en el plan económico ni en el peso, esto desembocaría en elevados niveles de inflación y de tipo de cambio. La confianza es fundamental en las expectativas para desarmar el stock de Leliq sin generar más daño del que ya se le hizo a la economía argentina".



Dólar. "El tipo de cambio debe fluctuar libremente en valores de mercado. Atrasar el tipo de cambio como hemos hecho hasta aquí, sea por endeudamiento, por tasas elevadas o por cualquier otra medida que distorsione su valor es un error y mas tarde o más temprano, se paga".



Reactivación. "Argentina no va a volver a crecer de manera sostenida si no se hacen al menos tres reformas estructurales: la reforma previsional, la reforma tributaria (que incluya una reforma de la estructura del Estado) y la reforma laboral. Esto junto a un plan económico creíble es el único camino que podrá llevarnos a un país en crecimiento, sin inflación y con las reglas del juego claras. Argentina se encuentra en un estancamiento desde hace ocho años. El crecimiento es la gran materia pendiente que tiene nuestro país. Las consecuencias de esto ha sido la pérdida de empleos (que sólo en el último año ha sido de más de 200.000 puestos en el sector privado). Las inversiones tienen dos grandes factores que explican su existencia: el poder tener rentabilidad y que existan reglas claras (seguridad jurídica) por el otro. Esto se resuelve disminuyendo la presión impositiva sobre el sector privado que hoy es récord en la historia argentina. Y por otro lado teniendo un modelo de país que garantice que la seguridad jurídica sea la verdadera política de Estado. La reducción de la presión impositiva debe ir acompañada indefectiblemente de una baja en el gasto público. El gasto político, una auditoría en Anses y una readecuación de la estructura del Estado es imprescindible. La obra pública innecesaria y las transferencias discrecionales a las provincias deben ser analizadas en profundidad. Argentina es de los países con más ineficiencia en su gasto público (7 puntos del producto). Sólo eliminando la ineficiencia se podría tener superávit fiscal sin tener que continuar con las retenciones fijas a las exportaciones (por poner un ejemplo). Incentivar el libre comercio y promover la exportación debe ser uno de los principales objetivos a alcanzar".



Equipo económico. Espert, claro está, es el principal referente económico de su espacio. Pero además lo acompañan dos economistas que también son candidatos: Manuel Adorni, que buscará la jefatura de Gobierno porteño y Eliana Scialabba, del CEMA, precandidata a senadora nacional.



Nicolás del Caño – Romina del Plá (FIT-Unidad)

Inflación. "En Argentina, la inflación no es un problema de demanda sino financiero. Es el resultado de los grandes desequilibrios que sufre el país y es la consecuencia del fracaso del Gobierno. La inflación es responsabilidad de la política asumida por el Gobierno. El macrismo hizo demagogia considerando que era un fenómeno exclusivamente monetario y su solución fue secar la plaza de pesos, lo que aumentó la tasa de interés a niveles estrafalarios, frenando el crédito y el consumo. En la base de la inflación está la dolarización del gas en boca de pozo. Ese precio en dólares por metro cúbico que cobran las petroleras que extraen el gas se traslada a toda la cadena, y lo pagamos los trabajadores en los tarifazos de los servicios que consumimos, en los aumentos de la nafta, en el transporte y finalmente, en los alimentos y productos de consumo popular. La fuga de capitales, que permitió y financió el Gobierno y el FMI, produjo las devaluaciones que provocan una mayor inflación. Aquí juega un papel fundamental la deuda externa, el principal saqueo a los trabajadores. Los desequilibrios tanto económicos como financieros tienen su principal explicación en el pago sistemático de esta deuda usuraria. El Frente de Izquierda plantea el salario igual a la canasta familiar y su indexación mensual, la apertura de los libros de las empresas de servicios y la nacionalización tanto de los recursos estratégicos como de las mismas empresas, que deben estar bajo control de trabajadores y usuarios y el rechazo al pago de la deuda externa como punto fundamental del programa".



Dólar. "El precio del tipo de cambio es una decisión de política económica. Dólar barato o dólar caro son dos formas de política capitalista que conducen a la confiscación de los trabajadores. Por lo tanto, no se trata de valor alto o bajo de la divisa sino de la soberanía económica de un país, que se consigue con un plan de transformación integral. La nacionalización de la banca para evitar la fuga de dólares, el no pago de la deuda externa y el monopolio del comercio exterior funcionan de forma protectora sobre la economía nacional. La devaluación y el dólar caro que propone Alberto Fernández y el Frente de Todos como salida a la crisis –a la que va a terminar llegando el macrismo- significa un saqueo a los trabajadores porque desvaloriza la fuerza de trabajo, en la medida que abarata el salario en dólares, generando una nueva caída del poder adquisitivo y un golpe a las condiciones de vida de los trabajadores".



Reactivación. "El pago de la deuda y el sometimiento del país al FMI son incompatibles con el desarrollo nacional y la satisfacción de los reclamos populares. Planteamos la investigación de una deuda que ya ha sido pagada hasta el hartazgo y destacamos que no ha servido para otra cosa que financiar la fuga de capitales. Por eso, sostenemos el no pago de esa deuda ilegítima y usuraria y que no ha redundado en ningún beneficio para el desarrollo nacional. Hay que romper con el régimen del FMI y con el pacto colonial con los acreedores internacionales que tienen el país bajo su tutela. En contraposición al control del FMI de la banca nacional y de los capitalistas locales y extranjeros sobre el comercio exterior, planteamos su nacionalización bajo control de los trabajadores para terminar con la fuga de capitales y destinar el ahorro nacional a la industrialización del país y a resolver los grandes problemas nacionales".



Referentes económicos. "Nuestros referentes son los candidatos a presidente y vice. Más que asesores que orientan, trabajamos de manera colectiva en la elaboración y desarrollo del programa del Partido Obrero con los candidatos, dirigentes y cuadros de los partidos que componen el FIT. Los asesores son la forma que la burguesía le pone al programa", detallan en el Frente de Izquierda.

Fuente: Infobae