Perotti, mi buen amigo...

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se prepara para cerrar el próximo miércoles su campaña de cara a las elecciones primarias del 11 de agosto con un acto frente al Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario y la presencia de los gobernadores peronistas. Está previsto que el histórico monumento sea el escenario del acto que contará con Fernández, su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, y el precandidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof, como figuras centrales, según confirmaron a NA fuentes vinculadas a la organización del evento.

La idea del frente opositor, según trascendió, es que concurran además todos los gobernadores peronistas que respaldan a la fórmula, con el fin de exhibir la construcción política lograda y ratificar el carácter federal que Fernández prometió darle su gobierno en caso de ganar.

El anfitrión será el senador nacional y gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, quien dio el batacazo al imponerse en las elecciones provinciales sobre el socialismo, que gobernaba la provincia desde 2007.

La intención de Perotti, según señalaron en su entorno, es firmar un acta de compromiso con Fernández ante una eventual nueva administración nacional del peronismo pero hasta el momento hay dudas sobre la concreción de ese plan.

Del acto también participarán los precandidatos al Congreso y se espera que se sumen los postulantes a gobernar los distritos que votan el mismo día de las elecciones nacionales, como la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz.

No obstante, habrá varios cierres a lo largo de la semana, que incluirán el acto en la provincia de Buenos Aires que tienen previsto encabezar Kicillof y su compañera de fórmula, Verónica Magario, para concluir con su campaña.

En el último tramo de las actividades proselitistas, el kirchnerismo puso énfasis en las actividades de la provincia de Buenos Aires, que representa al 37% del padrón nacional.

Allí, Kicillof enfrenta a la gobernadora María Eugenia Vidal con la esperanza de lograr un triunfo que potencie a la fórmula presidencial.

Fernández, sostuvo ayer que "a la Argentina la van a poner de pie los que trabajan, los que invierten y los que estudien".

Así lo indicó Fernández durante un acto realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde ponderó a las "personas de carne y hueso que arriesgan y dan trabajo".

"Con los trabajadores, con los empresarios, todos juntos vamos a construir otro país. No es verdad que este es el país que nos tocó en suerte", enfatizó, mientras que recalcó que en la Argentina actual "pierden todos". Y en un disparo por elevación al titular de la cartera de Economía, Nicolás Dujovne, sostuvo que "un país en el que un ministro aumenta en un 80 por ciento su patrimonio no sirve".