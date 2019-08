Todas las encuestas dan un triunfo seguro de Alberto Fernández

La fórmula Alberto Fernández--Cristina Fernández se impone al binomio Mauricio Macri--Miguel Angel Picheto en prácticamente todas las encuestas de empresas conocidas. La mayoría sitúa la diferencia en un rango que oscila entre cuatro y cinco puntos, pero en los sondeos que no se hacen por teléfono sino presenciales, la distancia aumenta. Del otro lado, están los relevamientos más cercanos a la Casa Rosada que insisten con la idea de que la ventaja del Frente de Todos se redujo a dos puntos y que es una situación de empate técnico. La opinión casi unánime de los consultores es que la dupla Ricardo Lavagna--Juan Manuel Urtubey estará en los ocho o nueve puntos; José Luis Espert--Luis Rosales rondará el cuatro por ciento y un paso más atrás estaría el Frente de Izquierda, con Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, con tres por ciento.

A diferencia de lo sucedido en otras elecciones, hay varias consultoras tradicionales que decidieron no difundir sus datos. En la mayoría de los casos, se trata de empresas que están trabajando para uno u otro candidato y tienen instrucciones de reservar la información: en algunos casos porque a su candidato le va bien y no quieren instalar un clima triunfalista o que se afloje el esfuerzo en el tramo final, y en otros casos porque a su candidato no le va bien y no lo quieren exhibir en esa situación.



Hay quienes trabajan para un postulante provincial o municipal o quienes tienen contratos con grupos empresarios, por lo cual tienen más margen en la publicación de sus conclusiones.

Estos son algunos de los datos conocidos.

Celag

La única consultora que realizó dos encuestas presenciales, es decir con encuestadores haciendo las preguntas a los encuestados en sus domicilios, fue la española Celag, liderada por el también español Alfredo Serrano. El sondeo otorga una ventaja de nueve puntos a Alberto Fernández--Cristina Fernández, con 42,5 por ciento de los votos y coloca a Mauricio Macri--Miguel Angel Pichetto, con 33,5 por ciento. En el tercer lugar, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey con 8,5 por ciento; luego Nicolás Del Caño--Romina Del Plata con 3,8 por ciento y José Luis Espert--Luis Rosales con el 2,6. En el trabajo de Celag hay 8,5 por ciento entre indecisos, voto en blanco o nulo, lo que significa que una proyección pondría al primero --en este caso, Fernández--Fernández-- cerca del 45 por ciento, el requisito necesario para que no haya ballotage.

Las encuestas presenciales tienen, en principio, mayor acceso a los sectores más jóvenes y a los más humildes, porque hoy en día los jóvenes no tienen o no atienden los teléfonos fijos y los humildes directamente no tienen teléfono fijo, se manejan con celular. Es cierto que las encuestas telefónicas suelen tener factores de corrección para enderezar matemáticamente esas dificultades, pero en ese caso ya se depende mucho de la habilidad de cada consultor.

Trespuntocero

La consultora Trespuntocero, que lidera Sheila Vilker, que utilizó el método conocido como IVR (Interactive Voice Response), que es un sistema informático que llama automáticamente a teléfonos casi siempre fijos y luego adecúa la muestra en función de la proporción real por sexo, edad y nivel socio-económico. En total se entrevistaron 1.200 personas de todo el país, con Fernández--Fernández en 43,6 por ciento de intención de voto; Macri--Pichetto, en 36,0 por ciento, Lavagna--Urtubey consigue el 6,5 por ciento, Del Caño--Del Plata 2,5 y Espert 2,1 por ciento. Hay algo más de un cinco por ciento de indecisos, lo que también indica que el que salga primero estará en el 45 por ciento.

Opina Argentina

La encuestadora que dirige Facundo Nejamkis ve cuatro puntos de diferencia, con la fórmula del Frente de Todos en 39 por ciento y el binomio de Juntos por el Cambio en 35 por ciento. El tercer lugar, como en todos los sondeos, es para Consenso Federal, con ocho por ciento y luego están parejos el Frente de Izquierda y Despertar, ambas alianzas con 3,5 por ciento.

Opina Argentina hizo una combinación de casos por el método teléfono IVR y una cantidad de personas entrevistadas en forma personal. En total, la muestra es de 1.850 ciudadanos y se terminó hace una semana.

Gustavo Córdoba y Asociados

La empresa cordobesa registra a Fernández--Fernández con 38,2 frente a Macri--Pichetto con 34,1 por ciento. O sea cuatro puntos de distancia.

La consultora de Gustavo Córdoba es la que mayor porcentaje le atribuye a Lavagna--Urtubey, 11,7 por ciento; Espert--Rosales supera el cinco por ciento y la izquierda queda en 2,3 por ciento.

El método de la encuesta es el de IVR, o sea telefónico, y los indecisos están cerca de los ocho puntos.

Managment & Fit

Es una de las consultoras más cercanas a la Casa Rosada y ayer dio a conocer su último estudio en el que estima la diferencia en dos puntos. El Frente de Todos consigue 41,2 por ciento y Juntos por el Cambio 39,2 por ciento. En esta encuesta, Consenso Federal llega a 10,8 por ciento, Despertar en 3,6 y la izquierda consigue 2,0.

M&F entrevistó 2000 personas combinando IVR, con encuestas presenciales y otras on--line. Como es obvio, la precisión del trabajo estará dada por las proporciones de los métodos, ya que el teléfono fijo e internet sobre-dimensionan a la clase media y eso debe compensarse con las encuestas presenciales.

Dicen

La consultora que lidera Hilario Moreno dió a conocer ayer su último trabajo. Los encuestados fueron 2.243 con ventaja para Fernández--Fernández con 43,7 por ciento, por sobre Macri--Pichetto 38,1, es decir 5,6 puntos de diferencia.

El tercer lugar de Dicen lo consigue Lavagna--Urtubey con 8,5 por ciento, luego Espert--Rosales 2,5 y Del Caño--Del Plá con 2,2. En el sondeo de Dicen están asignados proporcionalmente los indecisos.

Ricardo Rouvier

La consultora de Ricardo Rouvier terminó ayer una nueva encuesta que le da cinco puntos de ventaja al Frente de Todos: la fórmula que encabeza Alberto Fernández consigue 39 por ciento frente al 34 por ciento de Macri.

Como en todos los sondeos aparece tercero Lavagna con 9,5, y luego en situación de empate Espert y Del Caño, ambos con el 4 por ciento de los votos.

Fuente: Pagina 12, sobre una nota de Raúl Kollmann