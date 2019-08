Alberto Fernández y las críticas de una investigadora: “Es parte de lo incomprensible”

El precandidato a Presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se refirió este domingo a las críticas que recibió de la investigadora científica Sandra Pitta, luego nombrarla en un acto político por su expreso apoyo a la reelección de Mauricio Macri. “Es fascista” había asegurado la Doctora en Biotecnología.

Entrevistado en Radio 10, Fernández se refirió al tema, sin bajar el tono de la polémica. “Ella habló con nombre y apellido, en un escenario público como es Twitter”, remarcó. Y agregó que “contrariamente a lo que ella interpretó, di su nombre porque ella estaba discutiendo en un espacio público, cruzando tuits con todo el mundo”.

Además, el ex funcionario kirchnerista precisó que la posición de Pitta es “parte de lo incomprensible” al tiempo que reiteró que se dirigió a ella públicamente para “aplacar una disputa que era pública” a través de las redes sociales. “Lo único que quise fue darle tranquilidad a la científica. La nombré porque estuvo escribiendo 24 horas en Twitter. Uno no puede echar a un científico del Conicet, por que ellos deben ser juzgados por sus pares”.

El e xjefe de Gabinete de la Nación dio pie una nueva polémica en medio de la campaña electoral hacia las elecciones Primarias del próximo 11 de agosto. La semana pasada, en un acto proselitista en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Fernández mencionó a una de las investigadoras científicas que firmó un documento de apoyo a la reelección de Macri.

Es que la postura de Pitta explotó rápidamente en las redes sociales. “Ahora me queda claro que si ganan los Fernández yo me voy a tener que ir del país”, publicó en Twitter luego de recibir incontables mensajes de escrache. Luego, fue el propio precandidato quien la mencionó en la UBA. “No tengas miedo porque te voy a cuidar. Sacate ese miedo, es un miedo incomprensible.” le indicó Fernández ante el numeroso auditorio.

“Me están llamando de medios extranjeros. ¡Qué bien nos hiciste quedar Alberto! Apretando a una ciudadana común en el Aula Magna de una Universidad Pública. Muy bien lo tuyo”, publicó Pitta otra vez en redes sociales. Luego añadió que “me recuerda a ciertas historias de científicos en la Alemania nazi. Sí: nazis”.

En tanto, ante la consulta de diferentes medios de comunicación se explayó: “Ahora me siento con más miedo, porque en realidad en vez de estar protegiéndome al exponerme me desprotegió. No me debería haber señalado, no debería haber dado mi nombre en ese lugar, que casualmente es mi lugar de trabajo”.

