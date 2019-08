La inesperada confesión de Jimena Barón en lo de Susana Giménez: “Tuve a Momo en mi baño de Italia”

Jimena Barón fue una de las invitadas especiales al programa de Susana Giménez. Lookeada con un vestido con tajo color rosa, la Cobra se sentó para hablar de todo y reveló intimidades hasta el momento desconocidos. Al ser consultada por la formación de su familia y la relación con su expareja Daniel Osvaldo, ella reveló que: “Estaba apostando a un proyecto familiar en Italia. Estaba muy enamorada, aposté a la familia. Sufrí mucho con mi separación. Tuve a Momo en el baño de mi casa de Italia”

Ante la sorpresiva confesión del parto, al mismo tiempo contó cómo la llegada de su hijo la mantuvo fuerte en duros momentos de su vida y hasta reveló que muchas veces él fue el único motivo que la mantenía con fuerza: “Momo vino a curar muchas cosas, entre esas las relaciones con mi viejo. Era un tipo complicado y entendí con el tiempo que el no me podía dar lo que necesitaba, pero después de mucho tiempo me encontré en él y logré sanar”, dijo Jimena Barón.

“Comencé a escribir en un momento muy jodido de mi vida, Mi padre había fallecido hace muy poco tiempo. A mi me costó mucho, mucha gente se reía de mi, pero hoy en día el feminismo está muy instalado, y eso me permitió hoy en día ser una voz. Siempre fue mi sueño el cantar.Con mi carrera muy exitosa como actriz, me sirvió para ser más famosa. Me sentía muy querida como actriz y me costó mucho cambiarme a ser cantante”, reveló Jimena Barón respecto a su carrera en la actualidad.