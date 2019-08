“Lloro todos los días”: El recuerdo de Laura Laprida de su hermana Geñi

Laura Laprida, hija de una de las Trillizas de Oro, María Eugenia Fernández Rousse y Horacio Laprida, recordó en el programa “Podemos Hablar”, a su hermana Geñi, fallecida hace un año de cáncer de mama.

La actriz y modelo contestó a la premisa “Los que lloraron el último tiempo”, y confesó que llora todos los días porque la extraña muchísimo. La artista plástica Eugenia Laprida tenía 34 años y falleció en junio de 2018, tras luchar dos años contra la enfermedad.

“Yo lloro todos los días extrañando a mi hermana que falleció hace un año y un mes”, comenzó el relato Laura Laprida. “Ella era mi hermana, pero en un punto era como una mamá porque se re ocupaba de nosotros. Papá y mamá trabajaban mucho y tenía un instinto que nos apañaba, nos ayudaba a hacer la tarea, todo ella. Era como una bola de amor”, rememoró la actriz.

Andy le recordó una anécdota, cuando Geñi la sacó del colegio, y Laura aclaró que tiene miles de buenos recuerdos. “Ahora es duro seguir sin ella. Es difícil”, agregó.

Andy Kusnetzoff estimó que el mejor homenaje era precisamente seguir adelante y estar bien, y le consultó si lo había hablado con ella, soi le había “dejado instrucciones”

A lo que Laura Laprida tuvo una sentida reflexión, dedicada a Carlos Monti,que antes había comentado su propia situación con respecto al llanto.

“Yo no lloro mucho, era bastante más fría, pero ahora que me pasó eso… te lloro en cualquier lado. De hecho ayer cortó mi hermano con su novia , que hace siete años que era una hermana más, asique llorando, llorando, de la angustia que tengo”, confesó Laura Laprida, pero también le aconsejó: “Pero no hay nada más lindo que llorar en familia, por eso no te escondas”.