Kicillof acusó a Vidal de “encubrir los problemas generados por Macri”

A seis días de las PASO, Axel Kicillof volvió a apuntar contra María Eugenia Vidal. "Hay subordinación política: en vez de encarar los problemas que estaba generando el Gobierno nacional, desde la Provincia de Buenos Aires los ha encubierto", dijo el precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos.

"Hoy la estamos tratando de ayudar. Hoy que ella es gobierno y nosotros oposición le estamos diciendo: 'Mirá que situaciones de pobreza muy graves o de desempleo grave'", arrancó Kicillof, en "Perspectivas desde Buenos Aires" (CNN en Español).

"Lo que pasa que la gobernadora, estando en campaña y antes también, tiene una posición de cubrir mucho a (Mauricio) Macri. Hay subordinación política: en vez de encarar los problemas que estaba generando el Gobierno nacional, desde la Provincia los ha encubierto".

Luego, ejemplificó su razonamiento: "El otro día le preguntaban: '¿Hay más desempleo?'. 'No, hay más gente que quiere trabajar'. Eso en mi manual se llama desempleo. Después le decían si hay más pobreza. 'No, igual que en 2015'. Pero todas las cifras, incluso las oficiales, muestran que hay más pobreza".

"Si uno recorre la Provincia y conoce Argentina y Buenos Aires, ve que se ha deteriorado muchísimo la situación. Esta ausencia de la gobernadora podría suplirla. Le quedan cinco meses de gobierno", añadió el ex ministro de Economía.

Por otro lado, se refirió a la situación económica del país.

"Cuando uno puede decir 'está bien, situación de vulnerabilidad había', ahora estamos peor. Este gobierno cuatro años después no avanzó nada", señaló Kicillof, que completó: "Prometer tantas cosas que no cumplió fue un error muy grave de este gobierno. Ni bien transcurrieron los primeros meses dijo: 'Ah, pero nos encontramos cosas que no conocíamos'. En términos discursivos es un cortocircuito ahí.”

Con información de www.clarin.com