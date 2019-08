Victoria’s Secret sumó a la marca su primera modelo trans: Valentina Sampaio

La firma de lencería más famosa del mundo por primera vez tiene una nueva modelo trans, luego de las acusaciones por no incluir hasta ahora modelos transgénero ni plus size.

En estos momentos, la firma de lencería femenina Victoria’s Secret está atravesando por una tormenta de criticas por parte de quienes le reclaman que sus desfiles no incluían modelos transgénero ni plus size porque, según el director de marketing, Ed Razek, no encajaban con el universo de fantasía que representa la marca.

Ante las quejas, Victoria’s Secret, anunció hace unos meses que su desfile anual no seguiría retransmitiéndose por televisión y después de las recientes declaraciones de la modelo Shanina Shayk, al parecer, este año el show no se celebrará.

Sin embargo, lejos de cerrar su postura, la marca de lencería Victoria’s Secret parece haber decidido hacer un cambio y dar un paso adelante para mantener su nivel de ventas. Lo que ocurre es que la modelo brasileña Valentina Sampaio se ha convertido en la primera persona trans en formar parte del universo de la firma.

Valentina Sampaio publicó en su cuenta personal de Instagram una fotografía en el backstage de la sesión de fotos para la nueva campaña de la línea Pink de Victoria’s Secret. Sin embargo, aún queda por confirmar si habrá o no desfile este año y si la firma de lencería tendrá a la modelo sobre su pasarela.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, con esta nueva incorporación la marcaVictoria’s Secret demuestra que está dispuesta a reflexionar y aceptar criticas. Por eso, muchos de los seguidores de esta marca de lencería están esperando que lancen un desfile en donde se vean mujeres de talla real y transgénero.