Toto Ferro confesó que “delinquía y vendía marihuana” cuando era chico

Toto Ferro actualmente la está rompiendo en la tercera temporada de El Marginal con un gran personaje, apodado Moco. Cabe destacar que el hijo de Rafael Ferro ganó popularidad por su interpretación de Carlos Robledo Puch en El Ángel, al igual que la serie ambas producidas por los hermanos Ortega.

El actor no sólo se dedica actuar sino que también inició su carrera como cantante. Recientemente editó su disco “Re$friado”, en donde fusiona el pop y el funk con el trap.

Toto Ferro tiene una personalidad única, en donde no tiene censura sobre lo que piensa y cree. En una de las canciones escribió: “Yo prendo yerba buena. María antes te vendía, ahora esquivo condenas. Iba en el bondi con todo el olor, sacaba la nota de una buena flor. Le subía unos pesos al precio, qué negoción”, anuncia su tema.

Eso no termina ahí sino que la canción continua: “Igual la compraban, amaban su amor. De haberme agarrado hubiera ido preso, mochila llena de ritmo y sustancia pa vendérselo a la vagancia”.

En una entrevista con la revista Caras, le preguntaron sobre las canciones que están en su disco a lo que Toto Ferro respondió: “Casi todas las historias que están en las letras me pasaron, como “Choqué el auto e papá”; otras las inventé, aunque la de “Jose” sí me pasó. Es una canción que cuenta los días en los que delinquía, ponele, y vendía marihuana cuando era chico”.

Sobre su actual actuación en El Marginal reveló: “La verdad es que es una serie que hizo mucho ruido. Estoy re-contento porque me divierte mucho esta historia y hay muy buenos actores que, además, me caen muy bien. Fue una linda experiencia y me sirvió mucho porque me encontré con otro ritmo, el de la televisión. Y con otros presupuestos también que te ponen más a prueba, porque por a veces tenés que hacer las cosas más rápido”.