Qué países integran junto a Venezuela el "club de los 5" con peores sanciones de Estados Unidos

La decisión ejecutiva de Donald Trump que bloqueó todas las propiedades del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, impide negociar con él y el ingreso de cualquiera de sus funcionarios a Estados Unidos, colocó al régimen de Nicolás Maduro entre los que han recibido las más fuertes sanciones que por parte de la Casa Blanca. De hecho, se trata de la mayor sanción de ese tipo en América Latina en los últimos 30 años.



Si bien no llega a ser un embargo comercial total, las sanciones contra el régimen chavista colocan a Venezuela junto a Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba, integrando un quinteto de gobiernos que sufren las sanciones económicas más severas posibles departe del gobierno estadounidense.

Esta es la historia de los otros cuatro países que comparten el ingrato club en su relación con Estados Unidos

Corea del Norte

Desde 1950, Estados Unidos ha aplicado severas sanciones contra el régimen comunista administrado por la dinastía de los Kim, como la aplicación del Trading with the Enemy Act (Ley de comercio con el enemigo) de 1917 o la más reciente North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act sancionada por el Congreso en 2016, que prohibe prácticamente cualquier tipo de intercambio comercial con Corea del Norte.

En medio de la continua denuncia del plan nuclear norcoreano y las continuas violaciones a los derechos humanos del régimen, en 2017 se prohibió el viaje de turistas estadounidenses a ese país y Donald Trump anunció sanciones para cualquier individuo o compañía que comercie con él.

Aunque poco después comenzó una distensión entre ambos países con los encuentros entre Trump y Kim Joong-Un, el presidente estadounidense dijo que no levantará las sanciones hasta lograr la completa desnuclearización de Corea del Norte.

Cuba

Todo comenzó como un embargo en la venta de armas de Estados Unidos a Cuba en marzo de 1958, en pleno conflicto entre la dictadura de Fulgencio Batista y los revolucionarios liderados por Fidel Castro. Después del triunfo de la revolución comunista, la decisión en 1960 de nacionalizar la refinerías estadounidenses de petróleo en la isla sin ninguna compensación disparó la orden del gobierno de Dwight Eisenhower de declarar el embargo comercial a la isla prohibiendo la venta de todo producto a excepción de comida y medicinas.

Aunque tuve algunos períodos de cierta flexibilización, los gobiernos estadounidenses han decidido mantener el embargo a cualquier tipo de comercio con Cuba hasta tanto no se produzca una apertura democrática en la isla.

Irán

El embargo contra Irán fue declarado en 1979 luego de la revolución de los ayatolahs y la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán. En aquel tiempo, se estima que las autoridades estadounidenses incautaron unos 12 mil millones de dólares en propiedades, oro, divisas y otros activos iraníes. Las sanciones se incrementaron durante la guerra de Iran-Irak de los años 80 y ya más cerca en el tiempo volvieron a ajustarse con el desarrollo del programa nuclear iraní, teniendo en cuenta que Estados Unidos considera al gobierno persa como uno de los principales promotores del terrorismo islámico.

Hoy está vedado cualquier intercambio económico, comercial, científico y militar entre Estados Unidos e Irán hasta tanto el régimen teocrático acepte el control internacional de su programa nuclear.

Siria

Siria ha recibido sanciones de parte de Estados Unidos desde que en 1979 fue calificado como uno de los estados promotores del terrorismo. Las sanciones se ajustaron con más fuerzas tras el inicio de la guerra civil siria en 2011, en medio de fuertes denuncias internacionales por las atrocidades a las que sometía a su población el régimen de Bashar al-Assad.

Hoy Estados Unidos tiene rotas su relaciones diplomáticas con Siria, no existe ningún tipo de intercambio comercial y ha embargado activos del gobierno y de bancos sirios.

Fuente: Infobae