Pablo Biró avisó que si gana Macri, “haremos lo que hicimos siempre”

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas advirtió respecto a la continuidad del conflicto, si es que luego de las elecciones continúa el gobierno de Cambiemos.

"Cuando hablamos de voltear las políticas del Gobierno, lo decimos por las urnas. Cortan y editan. Pero la verdad que por los votos tenemos que cambiar la política. Y si los votos no son suficientes, haremos lo que hicimos siempre", afirmó Pablo Biró durante una protesta en Ezeiza.

El lunes, el secretario general de APLA habló ante los trabajadores, luego de una protesta, donde volvió a reclamar por el tema salarial, pero aprovechó para referirse a la disputa electoral, rumbo a las PASO.

"Nosotros no laburamos por política partidaria. Ahora, no somos parciales", aclaró el sindicalista sobre las acusaciones de apoyo al kirchnerismo.

Y sentenció, respecto de la política aerocomercial del Gobierno: "No es lo mismo venir a recibir aviones nuevos, hacer un paro para que no saquen un hangar y que no permitan trabajar a una empresa privada, que ver cómo nos cierran empresas todos los días y compañeros con sus familias se van quedando fuera del sistema".

Días atrás, el presidente de Aerolíneas Argentinas Luis Malvido cuestionó la actitud del gremio de pilotos APLA que afecta "la credibilidad y confiabilidad" de la compañía con un interés político directamente "ligado al kirchnerismo" y "en contra del gobierno" actual.

Finalmente, advirtió sobre eventuales medidas de fuerza: "Claro que nos provocan buscando que reaccionemos y vaya que vamos a reaccionar".

Días atrás, se presentó en la Justicia una denuncia penal contra los pilotos que leyeron comunicados críticos a la política aerocomercial del Gobierno. La realizó el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Tomás Insausti, quien acusó a Biró, por "tomar de rehenes a los pasajeros" y a los trabajadores que "no están de acuerdo con la medida".

El funcionario realizó la presentación judicial ante el Juzgado Federal N°6 a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y la investigación del caso quedó a cargo del fiscal Carlos Stornelli.

Con información de www.clarin.com