Olivia Newton-John y su larga lucha contra el cáncer: aseguró que no quiere saber cuánto tiempo le queda de vida

Olivia Newton-John, de 70 años, se está enfrentando al cáncer por tercera vez en su vida. En 1992, se la diagnosticó con cáncer de mama, pero logró derrotarlo. En 2013, estuvo involucrada en un accidente de auto y los médicos le descubrieron la presencia de la enfermedad en su hombro. Ahora la actriz tiene un tumor en la columna.

La estrella de “Grease” reveló que prefiere no enfocarse en la cantidad de tiempo que le queda de vida. Según los estudios que se hizo, ahora tiene cáncer de 4to estadío. “Cuando te dan un diagnóstico de cáncer o de alguna enfermedad que también genere mucho miedo, de repente podés ver un límite de tiempo en tu vida. Por eso creo que cada día es un regalo”, dijo Olivia Newton-John el domingo.

“Si alguien te dice que te quedan 6 meses de vida, es muy probable que sea así porque te lo vas a a creer. Para mí, es una cuestión psicológica. Es mejor no tener idea sobre lo que los médicos esperan, así que no lo sé. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible”, compartió.

A principio de año, se rumoreaba que la actriz se encontraba al borde de la muerte cuando no era verdad: “Cuando leés una nota que dice que estás muriendo o que te moriste es una experiencia muy extraña”, explicó Olivia sobre su experiencia. En su momento, ella respondió con un tweet y dijo que “los rumores sobre mi muerte son falsos y una exageración. Estoy genial”.





En su tercera batalla contra el cáncer, Olivia Newton-John está tomando aceite de cannabis (la planta de la marihuana) para calmar sus dolores. Lo cultiva su esposo en su casa de California, donde la marihuana medicinal y recreativa es legal.