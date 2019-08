María Eugenia Vidal: "No es una elección más, define los próximos 10 o 20 años"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires y, María Eugenia Vidal, aseguró que el próximo proceso electoral, que tendrá su primer instancia de carácter nacional el próximo domingo cuando se celebren las PASO, no es "uno más" sino que "define los próximos 10 o 20 años".

De cara a las elecciones primarias la gobernadora, quien buscará la reelección, pidió a los votantes que evalúen su gestión comparándola con otros gestiones previas en territorio bonaerense: "En la campaña uno escucha mucho discurso, es un bombardeo de información. Pero lo importante es elegir sobre la base de hechos concretos. Cuando el domingo vayan a votar, vean qué logros hizo el sistema que gobernó durante 28 años y qué hicimos nosotros en 3 y años y medio", expresó.

Y agregó: "ese mismo sistema que tiene a sus representantes en la lista del Frente de Todos no logró resolver el tema de cloacas, agua potable, obras contra la inundaciones. ¿Ese mismo sistema va a dar las mismas respuesta ahora? 28 años es mucho tiempo", agregó en diálogo con "4 días", que se emite por A24.

La necesidad de concurrir a votar y asegurar una alta participación el próximo domingo es uno de los aspectos en los que la campaña de Juntos por el Cambio ha hecho más énfasis. Vidal volvió a remarcar la importancia de hacerlo y sostuvo: "El voto no es una obligación, es un derecho. Queremos que la gente participe, más allá de que esta no es una elección más. No define los próximos cuatro años, define los próximos 10 o 20 porque es no volver al pasado", resaltó.

Consultada por los motivos que la llevaron a ir por la reelección, la Gobernadora explicó: "Siento que hay que estar haciendo el mejor aporte porque la política durante muchos años usó a los bonaerenses. Es la provincia que aporta más votos pero de la que primero se olvidan cuando pasa la campaña. Siento que podemos hacer mucho más, son las cosas que me entusiasman", agregó.

Sobre la el estado actual en la provincia de Buenos Aires, Vidal reconoció que esta "sigue con problemas", pero aseguró que no son "tan profundos". "Era la provincia que menos invertía en obras de todo el país y hoy las duplicamos, son las que se ven, se puede tocar, no es saraza", dijo, haciéndose eco de una frase que el presidente Mauricio Macri ha reiterado a lo largo de la campaña.

Con respecto a las críticas que recibe desde el Kirchnerismo dijo: "No me siento una víctima, elegí este lugar. Yo sabía a lo que me enfrentaba por más que me dijeran Heidi". "¿Crees que es cuando le negás el acceso a tres mil barrabravas es gratis? ¿No tiene costo? Si no me achiqué con eso mirá si me voy a achicar cuando me dicen hada virginal", cargó, en referencia al mote asignado por la ex presidente Cristina Kirchner, quien, de manera indirecta, la definió así en varias oportunidades.

Sobre la crisis económica que atraviesa la Argentina, la mandataria provincial declaró: "No niego la realidad, la camino todos los días, se que hay pymes que la pasan mal, gente que le cuesta llegar a fin de mes; después del año que tuvimos la pobreza ha aumentado"

Y agregó: "Se que hay mucha gente que debe estar desilusionada y que apostó por este cambio". No obstante, expresó que "lo que vale la pena, cuesta".

Con información de www.infobae.com