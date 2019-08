Aseguran que el 26% del salario se lo llevan los servicios y que la situación puede empeorar en el futuro

Cuando se juegan horas decisivas para los frentes electorales, de cara a unas nuevas elecciones nacionales, la economía no deja de jugar su papel dentro de este escenario electoral. Por esta razón, debatieron al aire de C5N el economista José Castillo y Antonio Colicigno, subsecretario de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas en el municipio de La Matanza.

“La gran discusión, es que hay una parte del debate saldado. Todas las variables económicas, más allá de los problemas preexistentes al 2015, han empeorado. El tema es qué hacemos para adelante. Arriba de la mesa tenemos un programa de ajuste monetario con consecuencias en niños, en viejos y en ocupados también”, afirmó el analista.

Luego, el especialista recalcó que el acuerdo con el Fondo Monetario no es la salida más aconsejable para mejorar este contexto económico. “El programa del FMI, para adelante, tiene como exigencia más importante la reforma jubilatoria estructural, junto a la reforma laboral y es lo que pretenden para el futuro. Hay que ver qué hacemos con ese acuerdo desde aquí en adelante”, indicó.

“El propio deterioro del salario mínimo, aún con el aumento que dice el Gobierno que va a dar, hay que discutir qué es ese salario mínimo. Tenemos un tercio de la clase trabajadora en negro, tercerizados, un sector que cobra ese salario mínimo. $30.000 es la canasta básica familiar sin alquiler. El salario mínimo no debería estar alejado de eso, hoy está orillando el índice de indigencia“, agregó.

Por su parte, el funcionario de La Matanza argumentó en relación a lo afirmado por su compañero de piso. “Nosotros tenemos que ir a un acuerdo económico y social. La Universidad de Avellaneda hizo un estudio que dice que el 26 por ciento del salario mínimo se lo llevan los servicios. Hay que discutir el trema de las tarifas primero que nada”, lanzó.

“Para un salario mínimo, hablamos de $9.000 de bolsillo. Argentina no puede tener estos niveles de hambre, no podemos pagar tasas de interés tan altas, que paguemos tanto interés por la deuda y tengamos tanto hambre. Hoy los Estados municipales y los movimientos sociales contuvieron la crisis para no llegar a la misma crisis del 2001 y 2002, el Estado provincial de Buenos Airesfue totalmente ausente”, agregó.

A pesar de este contexto, Castillo aseguró que no se tocó fondo y que la situación puede ser peor en un futuro. “Podemos caernos más abajo. No estamos en el piso, vamos a 3 años con 150.000 millones de deuda y un acuerdo con el FMI. Las tasas de las Leliq son obscenas. Hay algo previo, si no rompemos el acuerdo con el FMI estamos atados“, cerró.

Con información de www.elintransigente.com