Frente de Todos: "Ya no sirve que entreguen el software, si hay fallas no podemos introducir ajustes"

A cuatro días de las PASO y horas antes que el Poder Ejecutivo entregue a la oposición el software que utilizará la empresa Smartmatic en el escrutinio provisorio, el apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, aseguró que "ya no sirve de nada" porque no hay tiempo para hacer cambios si se detectan fallas.



"El software debía ser entregado treinta días antes del acto electoral y lo venimos reclamando desde que ese plazo se venció. Ya no sirve de nada porque no podemos hacer ningún tipo de prueba ni nada", aseveró Landau en diálogo con El Destape Radio.

En este sentido, el apoderado del PJ a nivel nacional señaló que "no dan los tiempos" para que, en caso de que se identifiquen "fallas" en el funcionamiento del software que utilizará la empresa contratada para el escrutinio provisorio, se puedan "introducir los ajustes necesarios".

"Es una actitud completamente formal, para decir que cumplieron, pero no sirve de nada que hayan cumplido ahora porque se torna ilusoria la posibilidad de revisar con anterioridad el software, cuando la obligación del Gobierno era entregarlo 30 días antes", aseguró Landau.

Ámbito informó que tras una acordada extraordinaria de la Cámara Nacional Electoral, en la que intimó a la Dirección Nacional Electoral -dependiente del Ministerio del Interior- a poner a disposición de los partidos el software que utilizará la empresa SmartMatic para el escrutinio provisorio, la DINE convocó para a los apoderados de las fuerzas políticas al Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y Nacionales en el Correo, ubicado en la calle Brandsen 2070 de esta Ciudad.

"Desde el mes de enero vengo haciendo planteos", afirmó este jueves Landau, quien hizo referencia de esta manera al momento en el que el Gobierno anunció la contratación de una nueva empresa para el desarrollo del escrutinio provisorio en los comicios de este año, luego de un proceso licitatorio internacional que reemplazó de esa tarea a la firma Indra.

El legislador reveló además que el Frente de Todos designará "un fiscal informático en cada una de las escuelas para verificar el traspaso de información" con el que se llevará adelante el escrutinio provisorio, a través del escaneado de telegramas y no ya -en buena parte de los centros de votación- a través del traslado físico de esos telegramas por parte del Correo Argentino.

El Frente de Todos presentó el martes ante la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini una acción de amparo en la que solicitó el desplazamiento de la empresa SmartMatic de la tarea del escrutinio provisorio.

