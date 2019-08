“Ya sé que soy gorda”, Mar Tarrés lució orgullosa su cuerpo en bikini

El año 2016 marcó un antes y un después en la vida de Mar Tarrés y en varias personas que mantienen prejuicios con los estándares de belleza.

Hace 3 años la comediante se animó a participar en la elección de la “chica del verano” en Carlos Paz y de esa manera se convirtió en la primera ganadora “XL” del certamen.

Ahora Mar Tarrés volvió a dar una lección a través de su cuenta de Instagram en donde compartió una serie de fotos súper sexies y en bikini.

“Ya se que soy gorda , y se bien todos los riesgos de salud que tiene la obesidad pero nada tiene que ver la belleza con la salud. O acaso una persona con cáncer no tiene derecho a sentirse linda ? No condenen a los gordos ni les quiten el derechos a SER FELICES y sentirse lindos con un cuerpo que no es de revista , ya demasiado duro es atravesar esta enfermedad como para encima tener que escuchar a “opinologos” criticar sobre nuestro cuerpo. Si sos gorda te critican y te dicen “gorda pu” pero si sos flaca sos más puta todavía , en definitiva que le molesta más a la gente ? Nuestro cuerpo o que garchemos más que ellos ? 😂😂 Vos SE FELIZ , TE VAN A CRITICAR IGUAL!”, escribió junto a la publicación.