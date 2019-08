La irrepresentativa UCR Rafaela pidió votar a Macri

La UCR Rafaela en los papeles tiene una Presidente( Alejandra Sagardoy) cuyo mandato está absolutamente vencido, no obstante, se arrogaron el derecho de hablar en nombre de los radicales de Rafaela y pidieron el apoya a Mauricio Macri.

Sin lugar a dudas es una actitud absolutamente inconsulta y sin haber consultado previamente a los afiliados del centenario partido.

Consultado por este medio, un afiliado radical,nos manifestó: "Esto es cosa de Viotti y Bottero, quiénes otros pueden estar detrás de esto. Los Radicales de Rafaela ya estamos acostumbrados a que estos dos "vividores de la política" hagan a su antojo en el partido y la que ponga la cara sea Sagardoy, son dos desfachatados que toda la vida van a vivir del Estado".

EL APOYO RADICAL INCONSULTO

“Sabemos que faltan cosas por mejorar, no fue un camino fácil y hubo muchos que hicieron lo posible para que todo salga mal. Pero también sabemos que este gobierno avanzó de manera significativa en materia de obras públicas, miles de cuadras de pavimento, kilómetros de rutas, puentes, autopistas, servicios públicos, dejamos de importar gas, se mejoró la matriz energética, gasoductos, el 70% del país ya cuenta con comunicación 4G, obras de agua y cloacas en muchas localidades que hace décadas lo esperaban.



No queremos retroceder, no podemos volver a los bolsos, a los sobreprecios en la obra pública, no nos podemos permitir que ´la pesen´, no queremos volver a tener miedo de pensar distinto. No perdamos lo que con tanto sacrificio logramos juntos, sigamos apostando a transformar de manera definitiva nuestro país”, reza el comunicado

Varios dirigentes radicales y también concejales en funciones y electos postearon en sus redes sociales la imagen que el propio presidente invitó a compartir, con el lema “yo lo voto”. “Hoy la historia te llama a ser partícipe de una verdadera revolución que continúa con tu voto, sabemos que las cosas cotidianas tal vez te cuestan más, que no es fácil llegar a fin de mes, pero estamos seguros que todo esfuerzo tiene su recompensa, estamos a un paso de la meta, logremos juntos que esta transformación no se detenga, recordá siempre que JUNTOS SOMOS IMPARABLES.



Queda mucho por hacer pero sin vos no lo vamos a lograr, este domingo cuando vayas a votar hacelo pensando en el futuro, votá no solo por vos, hacelo por las generaciones que vienen. Hagamos que el esfuerzo valga la pena”, apuntó la declaración partidaria.

Con información de ADN