Moyano adelantó que el domingo ganará Alberto Fernández con una ventaja del 10%

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, se refirió a las próximas elecciones primarias del domingo y adelantó que el Frente de Todos se coronará como ganador con una ventaja del 10%. Además, aseguró que “la gente está con mucha bronca”, algo que influiría a la hora de votar. De esta forma, el exlíder de la CGT manifestó publicamente su apoyo a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner.

En diálogo con radio El Destape Moyano padre admitió haberse alejado de la agenda política y gremial diaria pero no se privó de cruzar al presidente Mauricio Macri por sus euforicas palabras del martes pasado en el microestadio de Ferro. Vale recordar que el hijo de gremialista, Facundo Moyano, es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos.



“Resulta que no se inunda más la Ciudad, pero se inunda de gente con necesidades extremas, como la gente que duerme la calle. Esas mentiras, esa fantasías que plantea el presidente no las cree nadie”, sentenció. En esa línea, explicó que la caída de la economía también podría graficarse en base a la cantidad de viajes que hacen los recolectores de basura: “Antes hacían dos viajes o más y ahora apenas hacen uno, eso se ve reflejado en el consumo de la gente que arroja menos residuos; es muy complicado lo que está pasando, es lamentable y doloroso”, expuso .

Por último, se refirió a la polémica desatada por la implementación de los servicios de la empresa Smartmatic en materia de escrutinio de votos y remarcó que el Gobierno busca así hacer trampa y manipular el resultado electoral del domingo por la noche. Esta no es la primera vez que el gremialista apunta contra Cambiemos y enaltece la administración kirchnerista. A mediados de julio, Moyano consideró que el Gobierno nacional “no tiene posibilidades” de triunfar en las próximas elecciones. Además, calificó al mandatario argentino como un “mitómano” y evaluó que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue “mucho mejor” que el actual.

Según consignó El Intransigente, el referente de Camioneros recordó las promesas durante la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015, y criticó fuertemente al jefe de Estado argentino: “No quiero ofender a nadie, mucho menos a la investidura presidencial, pero parece mitómano este señor. Porque miente, miente y él mismo se cree su propia mentira”, manifestó en declaraciones a A24.

En esa misma línea, Moyano planteó que lo prometido por Mauricio Macri “no dio ningún resultado” en los últimos años. “No iba a haber inflación, pobreza cero, no iba a pedir al Fondo Monetario Internacional. Todo al revés de lo que dijo”, manifestó, y agregó: “Los que deciden las políticas no son Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años, son Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional”.

El sindicalista también cargó contra el compañero de fórmula de Macri en Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto: “La persona que se pone en la vereda de enfrente, que no diga que es peronista porque no tiene que ver con el peronismo. Si habla de una ley para esclavizar a los trabajadores, si quiere una reforma contra los jubilados, no tiene nada que ver con el peronismo”.

Con información de www.elintransigente.com