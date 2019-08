A. Fernández sobre Macri: “¿Cómo le voy a ver una buena a alguien que generó 4 millones y medio de pobres?”

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, criticó este miércoles al presidente Mauricio Macri y aseguró: "¿Cómo le voy a ver una buena a alguien que generó 4 millones y medio de pobres?".

"La desaprensión del Gobierno con esa gente es infinita. Es muy difícil perdonar eso", dijo Fernández en una entrevista con Viviana Canosa para Canal 9.

Consultado por la arenga de Macri durante su acto en Ferro que se hizo viral, el precandidato del kirchnerismo y el PJ dijo: "Está sobrecoucheado. Alguien le dijo 'tené un gesto de autoridad, mostrate firme'. Es lo que puede hacer".

Luego de su acto de cierre en Rosario antes de las PASO, Fernández destacó la presencia de los gobernadores y afirmó: "Si alguno no tiene dificultades para la gobernabilidad somos nosotros".

"Estoy muy entusiasmado con que a la Argentina la gobernemos 25 personas: los 24 gobernadores y yo. Ahí sí que no me importa el color político", sostuvo.

Fernández también se refirió a las versiones acerca de que, en el caso de ganar la presidencia, indultará a Cristina Kirchner e intervendrá en la Justicia para favorecer a figuras vinculadas al kirchnerismo.

"Un presidente no puede cerrar una causa judicial. Eso lo hace Macri, yo no lo hago", aseveró. Y agregó: "El indulto es una prerrogativa de la monarquía que inexplicablemente se quedó en nuestra constitución. El presidente no debe indultar, no está para dar perdones".

"Cristina no va a necesitar ningún indulto, porque si la Justicia funciona, va a demostrar que es inocente. Se han inventado causas y se han forzado interpretaciones. No estoy diciendo que no haya habido corrupción, estoy diciendo que la involucraron en hechos en los que no tiene nada que ver", completó.

Con información de www.clarin.com