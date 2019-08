Servini nombra veedores para las elecciones y dilata definición sobre apartar a Smartmatic

La jueza no trató la cuestión de fondo del amparo del Frente de Todos y designó veedores para el escrutinio provisorio. Adujo que no hay tiempo para apartar a la empresa Smartmatic.

La jueza nacional con competencia electoral, María Romilda Servini, resolvió anoche nombrar veedores judiciales para controlar la transmisión de resultados de los comicios del próximo domingo. Lo hizo tras no tratar la cuestión de fondo de un amparo presentado por el Frente de Todos en donde pedía apartar a la empresa Smartmatic del escrutinio provisorio.



"En atención al escaso tiempo que resta entre la presentación formulada y los próximos comicios a celebrarse en el marco de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, no corresponde su valoración en este estado del proceso, so riesgo de adelantar su análisis, el que deberá realizarse en la oportunidad de conocerse y valorarse las medidas de prueba solicitadas y acompañadas por las partes", expresó la jueza en una resolución conocida antes de medianoche.

En ese sentido la magistrada consideró que “resulta necesaria la designación como Veedor Judicial” al Director a cargo de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura y también en el mismo cargo “a los agentes que considere necesarios” en director. Servini fundamentó su decisión diciendo que se hace con el objetivo de "garantizar una mayor certidumbre a todas las agrupaciones políticas que participarán del acto eleccionario".

Los veedores habían sido pedidos por el Frente de Todos, que lleva la fórmula presidencial Alberto Ferández y Cristina Fernández de Kirchner, y también por el Gobierno en la presentación que realizó en la víspera. En ese texto el oficialismo dejó en claro que no tiene reparos en que haya veedores judiciales para escrutinio provisorio.

Entonces, esa tarea estará a cargo del director General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, Juan Franchino, y de las personas del área que él designe. Según la resolución los veedores "actuarán de acuerdo a las instrucciones que este tribunal les impartirá".

El martes, faltando días para las PASO, el Frente de Todos presentó un amparo en la Justicia contra la empresa Smartmatic, que se encargará del escrutinio provisorio argumentando que el frente tenía "desconfianza" respecto del sistema de transmisión de datos electorales y añadió que si bien "el resultado final no podrá ser adulterado, el escrutinio provisorio es hackeable". La jueza Servini le pidió al Gobierno que conteste el amparo, cuyos representantes lo hicieron y además de aceptar los veedores, negaron las acusaciones.

En tanto, el Gobierno entregó formalmente ayer a las 14 a la Cámara Nacional Electoral el software que se utilizará tanto para la carga de datos como para la transmisión de telegramas desde los centros de votación, eje de la controversia. Tras las críticas de la oposición, el Gobierno salió en defensa de Smartmatic. Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete sostuvo que existe “una gran postura política” en los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y señaló que la licitación fue de acuerdo a la ley. “El proceso es muy transparente y vamos a hacer todo lo necesario para que sea lo más transparente posible. No hay nada que esconder”, señaló Ibarra.

El Gobierno respondió el pedido de informes ante la jueza María Servini. La jueza resolvió más temprano designar tres peritos informáticos ante el amparo electoral que presentó el Frente de Todos. Y los citó con urgencia para ayer por la tarde en su despacho para avanzar en los trabajos de auditoría sobre el software, en paralelo a lo que dispuso el Gobierno y recibió críticas del resto de los apoderados.

