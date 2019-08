Lavagna: "La recesión es muy dura y le está sacando lágrimas a los argentinos"

En el marco de las actividades programadas con motivo de los cierres de campaña, el precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, encabezó con vistas a las elecciones primarias del domingo próximo en el Centro Miguelete, en el partido bonaerense de San Martín.



"Aquí están las PASO, y aquí estamos", bramó Lavagna. Además, dijo que a Consenso Federal "no nos quieren porque luchamos en contra de la grieta" y llamó a decir "no a los malos de ahora, ni a los malos de antes".

"El país está en una recesión muy dura que le está sacando lágrimas al pueblo argentino", expresó. Al mismo tiempo dijo que "hay que volver a ponerle plata a la gente en el bolsillo" y "devolverles lo que le quitaron estos cuatro años".

Lavagna abogó por reactivar el consumo porque, afirmó, eso es lo que va a reactivar a la industria y el comercio. "Cuando se mueve el consumo, se mueve la inversión, se crea trabajo, y eso es lo que necesita la Argentina hoy", expresó. Además, aseguró que el país está en condiciones de crecer a tasas del 4% durante varios años.



Antes, su candidato a vicepresidente, el salteño Juan Manuel Urtubey, tomó la palabra para afirmar cuestionar al oficialismo y al Frente de Todos y dijo que "quieren traer el balotaje del 24 de noviembre al 11 de agosto". "No es verdad que tengamos que vivir así, que contentarnos con el roban pero hacen", agregó.

Del acto también participaron los precandidatos a gobernador de Mendoza y Buenos Aires, José Luis Ramón y Eduardo "Bali" Bucca, respectivamente; el aspirante a Jefe de Gobierno porteño Matías Tombolini y el socialista Miguel Lifschitz.

En tanto, la lista de oradores incluyó a la precandidata a diputada Graciela Camaño, otrora figura fuerte del Frente Renovador, quien se calificó a sí misma como una "militante no coucheada del peronismo", y afirmó: "no nos importan los resultados, porque como el junco, nos podrán torcer pero no nos van a romper".

A su turno, Tombolini aseguró que “esta es una campaña llena de desafíos y el domingo nos vamos a enfrentar a un primer mojón”. En ese contexto, el precandidato porteño destacó la figura de Lavagna: “Con Roberto creemos que es necesario el consenso, que es hijo del diálogo, y se construye con aquel que piensa distinto. Por eso estamos convencidos de que tenemos la mejor fórmula presidencial de Argentina”.

El gobernador de Santa Fe sostuvo que “este país nos duele, viene de fracaso en fracaso y no admite más frustraciones por eso construimos una alternativa sin Macri ni Cristina”. Lifschitz destacó que “Consenso Federal no mira el pasado, mira el futuro”. “Representamos una mirada federal, transformadora y de futuro con desarrollo y justicia social”.

