Alberto Fernández cerró en Córdoba con fuertes críticas al Gobierno: “Solo han producido pobres”

Para cerrar su campaña de cara a las PASO, Alberto Fernández eligió Córdoba, segunda provincia en peso electoral y clave en el triunfo de Mauricio Macri en 2015. Y desde allí, el precandidato presidencial del Frente de Todos disparó con munición gruesa contra el Gobierno nacional.



“El dilema que enfrentamos es en qué Argentina queremos vivir. Nosotros sabemos que se muy difícil seguir viviendo en un sistema que lo único que generó fueron pobres”, afirmó al hablar en el predio del Orfeo Superdomo, en la capital provincial.

“Lo único que han sabido producir es pobreza. Y cuando uno le reclama estas cosas, qué le contestan. Que van a hacer lo mismo pero más rápido. Esa frase es una invitación para tomar carrera y saltar al precipicio, y me desespera. No nos merecemos eso, nos merecemos un país mejor”, añadió.

El referente kirchnerista, que no estuvo acompañado por Cristina Kirchner, cuestionó las políticas económicas oficiales. “Han llegado al gobierno para combatir un problema que existía que era la inflación. Creyeron que era un problema monetario. Desde ese día dijeron 'vamos a sacar la plata de los bancos para que no la presten'. Y ahí tenemos, miles de millones de dólares gastados en intereses de Lebacs primero y Leliqs después”, dijo.

Y continuó: "Piensan que bajando el consumo bajan la demanda y los precios van a bajar. Llevan cuatro años haciendo lo mismo, y multiplicaron por dos la inflación. No tuvieron en cuenta la estructura económica de la Argentina. Si el consumo se cae, cae la producción, el empleo y ahí tienen el resultado, 4 millones y medio de pobres nuevos”.

El precandidato presidencial aseguró que en el Gobierno “no aprenden, no quieren o no pueden”. “Lo cierto es que en la Argentina del presente uno de cada dos chicos de 14 años está en situación de pobreza. ¿Y qué pasa con ese chico? Ese chico no solamente ha quedado atrapado en la pobreza, ha perdido su futuro. Y a nadie se le ocurre pensar en la gravedad de este problema”, sostuvo.

En varios tramos de su discurso, Alberto habló de cómo sería su gobierno y las diferencias con la gestión actual. “Le digo a los Argentinos, voy a llegar y me voy a encargar que los jubilados recuperen sus ingresos, que los asalariados recompongan sus salarios, voy a ocuparme de que cada jubilado tenga gratis sus jubilados cada día del año. Con diez días de intereses de leliq, le damos medicamentos gratis a todos los jubilados”, lanzó.

Durante el acto, el ex jefe de Gabinete también buscó seducir el voto de los cordobeses, un distrito particularmente hostil con el kirchnerismo. En ese sentido, les pidió que "olviden las rencillas que han pasado y que miremos para adelante porque necesitamos que Córdoba también sea el motor del cambio”.

"Les propongo a todos los cordobeses que piensen cómo estaban en 2015, hace cuatro años atrás", dijo. Y prometió: "Vamos a darle a Córdoba el lugar que se merece y vamos a hacer el país federal que todos soñamos, con Córdoba de pie".

En el inicio de su discurso, Fernández consideró que "Córdoba no es una provincia más" al mismo tiempo que señaló: "Me es muy grato estar aquí. Tenemos que trabajar para construir un país integrado con Córdoba porque es impensado que la Argentina pueda crecer sin que todas las provincias estén integradas", destacó.

"Córdoba, en breve va a estar firmando ese compromiso que firmamos ayer en Rosario con los gobernadores -peronistas- para que se integre a ese proyecto de país que queremos" desde el Frente de Todos, continuó.

Cabe señalar que el gobernador peronista no kirchnerista de Córdoba, Juan Schiaretti, decidió no apoyar a ninguna fórmula presidencial y los candidatos a diputados nacionales de su espacio político participarán con boleta corta.

En 2015, Córdoba fue el distrito en el que el presidente Mauricio Macri obtuvo la mayor diferencia de votos a favor y donde Cristina Kirchner tiene una alta imagen negativa.

