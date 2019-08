Las acciones de Mercado Libre subieron un 10% y marcaron un récord en Wall Street

Las acciones de Mercado Libre aumentaron un 10% en Wall Street luego de difundir muy buenos resultados en su último balance. Por este motivo, la capitalización bursátil de la empresa creada en la Argentina logró superar a la de EBay. Esos datos coincidieron con el festejo de los 20 años de su nacimiento. El título de la compañía, que cotiza en el Nasdaq, llegó a dispararse hasta el 11,30% y tocar los USD 483, un récord histórico.

La gran subida de la acción, que elevó su capitalización bursátil a los USD 33.750 millones, llegó una jornada posterior a que revelara un resultado mejor del esperado por los expertos financieros. Tanto es así, que Mercado Libre alcanzó en el segundo trimestre del 2019 ventas por USD 545,2 millones, un 63% más que en el año, frente a los USD 504,6 millones que estimaba poco antes el mercado.



“Celebramos los 20 años mirando hacia adelante: estamos enfocados en construir el futuro del comercio y las finanzas. Un comercio electrónico más sustentable, que considere el cuidado del planeta y las nuevas fuentes de energía. Una compañía más inclusiva, que piense en las habilidades del trabajo del siglo XXI para una sociedad más diversa”, sostuvo Marcos Galperín, fundador y CEO de la firma.

Por otro lado, la Bolsa de Nueva York había cerrado este miércoles más aliviada tras un arranque de sesión agitado y que un repunte en las tasas del mercado de bonos aliviara los temores de una significativa desaceleración en el crecimiento global. Su índice estrella, el Dow Jones, cayó un 0,09% a 26.007 puntos, después de haber perdido hasta un 2,3% en el inicio. El Nasdaq, por su parte, obtuvo un 0,38% para finalizar a 7.862,83 puntos. Mientras que el índice ampliado S&P 500 se benefició además con un 0,08% para terminar en 2.883,98 unidades.

“La tasa de interés a 10 años sobre la deuda de Estados Unidos, la de referencia, cayó temporalmente por debajo del 1,6% por primera vez desde 2016. La tasa a 30 años llegó a caer hasta un 2,133%, acercándose a su nivel histórico más bajo, alcanzado en julio de 2016. Pero las tasas se recuperaron durante la sesión. Esta estabilización calmó a los inversores y contribuyó a la recuperación de los índices en el mercado de valores”, afirmó Peter Cardillo, de la empresa Spartan Capital Securities.

Wall Street había logrado repuntar tras las medidas que efectuó el Banco Central de China para frenar la caída de su moneda. El índice estrella Dow Jones se elevó esa jornada un 1,21%, para finalizar a 26.029,52 puntos, después de cinco jornadas seguidas en baja. Luego de seis sesiones consecutivas en rojo, el Nasdaq, de un gran componente tecnológico, también se alzó un 1,39%, a 7.833,27 puntos, mientras que el índice ampliado S&P 500 aumentó un 1,30%, a 2.881,77 unidades.

“Esto sirvió como catalizador para la Bolsa. Todas las acciones relacionadas con China se recuperaron. Cabría preguntarse si Donald Trump no torció el brazo a los chinos acusándolos de manipular su moneda, pero al final no importa tanto porque los chinos han actuado. Sin embargo, los chinos tienen múltiples razones para mantener el yuan alto, una de las cuales es que una moneda débil puede conducir a la fuga de capitales, a pesar del control de las autoridades chinas sobre su moneda”, destacó Quincy Krosby, de la compañía Prudential Financial.

Con información de www.elintransigente.com