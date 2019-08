Milani libre de culpa y cargo

El ex jefe del Ejército fue juzgado en un juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en La Rioja durante la última dictadura militar

Luego de un proceso que arrancó el 3 de mayo pasado, el ex jefe del Ejército Kirchnerista, César Milani fue absuelto este viernes en la causa por el secuestro y la tortura de Pedro Olivera y su hijo Ramón, en 1977. Lo resolvió el Tribunal Oral Federal de esa provincia.



Horas antes en su última exposición frente a los jueces, Milani había pedido su absolución.





A Milani lo detuvieron en febrero de 2017 en La Rioja, en el marco de la causa que investigó la detención ilegal de Pedro Adán Olivera, su hijo Ramón Alfredo Olivera y Verónica Matta ocurridas en 1977. La orden fue librada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien lo imputó por "imposición de tortura agravada, allanamiento ilegal y privación ilegal agravada".

Si bien el ex general negó una y otra vez su participación, lo cierto es que en más de una oportunidad había sido reconocido por las víctimas. En la madrugada del 12 de marzo de 1977, un grupo de tareas secuestró a Pedro Olivera en su casa en el barrio ferroviario de La Rioja. Estuvo desaparecido por dos días en un centro clandestino en donde dijo haber sido brutalmente torturado hasta quedar hemipléjico. Quien había detenido era Milani, por entonces un joven oficial, según confirmaron testigos.

Ese mismo día, Ramón fue secuestrado en su trabajo y lo torturaron durante diez días. Según su testimonio, Milani lo condujo ante el juez Roberto Catalán -también investigado- para "blanquearlo" y en el tribunal lo acusó de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). "A vos te cortamos la carrera justo", le habría dicho, antes de que lo dejaran preso cuatro años en la Unidad 9 de La Plata.



El ex jefe del Ejército César Milani fue absuelto este viernes en la causa por el secuestro y tortura de Pedro Olivera y su hijo Ramón. Foto AP

Por estos hechos, la Fiscalía solicitó una condena a 18 años de prisión, mientras que la querella que representa a la familia Olivera pidió 20 años de cárcel.

Durante el kirchnerismo, la carrera del ex general Milani fue siempre en ascenso. En 2007, siendo coronel, fue puesto al frente de la Subdirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, y el 31 de diciembre de ese mismo año fue promovido a general de brigada. El 30 de enero de 2008 lo nombraron director general de Inteligencia. El 31 de diciembre de 2010 ascendió a general de división. El 4 de enero de 2011 fue designado subjefe del Ejército Argentino, y en julio de 2013 subió el último peldaño.

Fue jefe del Ejército hasta junio de 2015. Para entonces, el torbellino de denuncias por delitos de lesa humanidad fue imparable, y el hombre de armas anunció su retirada.