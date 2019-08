Los tres escenarios que espera el mercado tras la PASO

No hay dudas que la semana que comienza será clave para Argentina, y esto va mucho más allá de la coyuntura externa –que podrá seguir o no disparando sorpresas-. Lógicamente, y no resiste mucho análisis, que de lo que hablamos es el resultado de las PASO de este domingo. Una “gran encuesta nacional”, y la más real, que podrá dar la derecha o no a lo que vienen marcando las encuestas.

El mercado, en principio, apunta a una diferencia de 5 puntos o poco menos entre las dos principales fórmulas –con un triunfo de Fernández/Fernández-. De lo que pase acá, de seguro, será la reacción del mercado el lunes y quizás las próximas ruedas.

El mercado dará así diferentes opciones para posicionarse, según los análisis que se disparen. Pero tratemos de poner un poco más en claro el escenario. Si los números finalmente convalidan las expectativas, no creemos que haya mucho espacio para un gran rally, pero en líneas generales –aunque la volatilidad se mantenga alta- la reacción no debería ser negativa.

Si la diferencia es muy inferior, apuntando a un empate, habrá sin dudas mucho más espacio para una reacción positiva y la vuelta de las oportunidades de carry trade. Acá apuntamos a las Lecaps más largas, o bonos indexados por CER de la parte corta de la curva. También, con lógica, las acciones podrán verse beneficiadas.

Por último, si esa diferencia es mayor a la que hoy está priceada en los activos, el escenario será complicado con un riesgo país que iría cómodamente a buscar niveles arriba de los 900 y en la zona de máximos de principios de junio. Acá la cobertura estará sin dudas en activos que no están expuestos al riesgo local, como FCI LATAM.

Por su parte, y en cuanto a la agenda económica-financiera, esta semana se conocerá el dato de inflación –que suele ser un dato sensible pero en esta coyuntura, salvo que sea muy diferente al esperado, no creemos que tenga mucha relevancia-; a la vez que habrá una nueva licitación de Letes, en donde el Tesoro y según el resultado, tendrá un test clave.

Fuente: Ámbito