Elecciones 2019: cábalas y ritos de los principales candidatos a la espera de los resultados del domingo

Los principales candidatos de estos comicios generales le pusieron este jueves el punto final a la carrera en la previa del primer test electoral del año, y a continuación se recluyeron entre sus asesores, funcionarios y familia a la espera del resultado del domingo 11 de agosto, cuando se realicen las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Mauricio Macri lloró en la última función de la campaña bonaerense en vísperas de las PASO, le cedió el protagonismo a María Eugenia Vidal, su as de espadas en la provincia de Buenos Aires, y este viernes guardó toda su agenda para Olivos.

Al mediodía, almorzó junto a la gobernadora bonaerense, su jefe de Gabinete, Marcos Peña; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Miguel Ángel Pichetto, con quienes analizó los últimos números del sondeo diario que luego desmenuza y analiza Jaime Durán Barba.

Macri tiene previsto alternar su rutina familiar con los últimos sondeos que se hacen en el laboratorio electoral que tiene Cambiemos en la calle Balcarce al 400. El jefe estado se moverá de Olivos a la quinta familiar Los Abrojos, desde donde partirá a Costa Salguero para conocer los resultados provisorios de los PASO.



"Por ahora no tiene mucho armado", aseguraron en su entorno a Infobae, aunque no descartaron el paddle, la lectura de un best seller dedicado a las nuevas tecnologías y un probable almuerzo con Elisa Carrió, su aliada política de los últimos años.

A las 10.45 del domingo, antes de ejecutar la totalidad de sus ritos electorales, Macri emitirá su voto en la misma escuela porteña de siempre, Wenceslao Posse, sobre la calle Juncal al 3100. Y a pocos metros de ahí, sobre Salguero, Juliana Awada votará por su marido junto a Antonia, que le encanta acompañar a mamá hasta el cuarto oscuro.

Miguel Ángel Pichetto, su compañero de fórmula, estará el fin de semana en su provincia, en Río Negro, junto a su familia y sus amigos cercanos. Según el cronograma de votación oficial, su turno está agendado a las 10 en la escuela primaria 60 de Sierra Grande.

Será la primera vez en su vida que Pichetto no vote por un candidato peronista desde que se inició en las lides de la política y el poder. Horas más tarde volará hacia Buenos Aires, tomará café con sus asesores de confianza, y marchará a Costa Salguero para conocer los resultados de la votación provisoria de las PASO.

En el caso de Rodríguez Larreta, repetirá la cábala del PRO de todas las elecciones: el tradicional desayuno en el café Tortoni de avenida de Mayo junto a Diego Santilli, Peña y un puñado de colaboradores.

A las 9.45, Rodríguez Larreta hará la fila para votar en la Facultad de Derecho. Después se recluirá junto a su familia, al igual que el sábado, en su piso cercano a los lagos de Palermo. Y como hizo siempre, el viernes previo a los comicios se lo reservó para reuniones de trabajo y monitorear los últimos sondeos acercados por distintas consultoras privadas.

Este domingo, la gobernadora bonaerense desayunará con los primeros cinco candidatos a diputados nacionales y emitirá su voto junto a sus dos hijas -una de ellas lo hará por primera vez- a las 10.15 en el colegio parroquial Don Bosco de la calle Salcedo, en Morón. Después almorzará con sus padres, como de costumbre, e irá a Costa Salguero hacia la noche.

Alberto Fernández votará en la Universidad Católica Argentina (UCA), almorzará en familia y siesta larga hasta que el reloj de las 18.

Cristina Kirchner, en tanto, pasará el fin de semana en Río Gallegos, donde emitirá su voto. Viajó este viernes por la noche en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. En su entorno explicaron que se quedará en la Patagonia hasta el lunes, porque no tenía vuelos regulares para volverse a la ciudad de Buenos Aires hacia el cierre de la votación.

Por último, Sergio Massa, cabeza de lista de diputados K, hará lo mismo de todas las elecciones: reuniones de trabajo, pulir detalles de la fiscalización en su distrito, análisis de las últimas encuestas que consume con voracidad, y fútbol, padle y asado. Un rito que no abandona, sin importar qué político encabeza la boleta electoral.

