Cinco claves para entender qué se juega la economía este domingo

A cuánto abrirá el dólar el lunes

El resultado del este domingo reflejará, mejor que cualquier encuesta publicada hasta aquí, la evaluación de la sociedad sobre el gobierno de Mauricio Macri. Y con qué nivel de apoyo cuenta su retador, Alberto Fernández. La cifra final del conteo podría gatillar un círculo vicioso o virtuoso en los mercados. Para Martín Vauthier, de Eco Go, si Alberto Fernández supera los 40 puntos y/u obtiene una diferencia de más de cinco puntos sobre Mauricio Macri, el precio del dólar recibiría más presión y ocurriría un desarme en la cartera de activos locales. Si gana Macri o, si pierde por poco margen (como sucedió en las PASO de 2015 cuando Daniel Scioli obtuvo más votos pero su victoria no fue leída como un éxito político porque se sabía que le resultaría difícil reunir más votos), “el tipo de cambio operará estable y hasta podría observarse una caída del riesgo país”. Una simulación de Consultatio en base a un modelo para las elecciones anticipa una jornada tranquila y que las incógnitas seguirán. “No esperamos un resultado categórico hacia ninguno de los escenarios más extremos: la incertidumbre continuará hasta octubre. De esto se desprende que el posicionamiento óptimo de cara a las elecciones del domingo es uno neutral, con un leve sesgo al escenario positivo”.

Qué tan sólido es el Banco Central

Segundos afuera. El lunes Guido Sandleris dispondrá de tres botones para amortiguar una eventual tendencia al alza del dólar: la tasa de interés, la compra/venta de contratos de dólar-futuro y la intervención en el mercado spot. En las últimas semanas, en las que el tipo de cambio aumentó cerca de $ 4 de la mano de factores domésticos y globales, la autoridad monetaria retocó la tasa de interés y vendió más coberturas a privados que buscan protegerse de una eventual depreciación mayor de la moneda de acá a fin de año. El BCRA habría vendido US$ 950 millones en contratos entre el 1 de julio y el 2 de agosto según estimaciones privadas. Como el margen autorizado hasta septiembre es de US$ 6.600 millones, estimaciones privadas arrojan que el banco tiene unos US$ 5.600 millones más para intervenir.

Cuántos dólares venderá Sandleris entre las PASO y fin de año

En la City y en el Gobierno no paran de hacer cuentas. Según una estimación del Estudio Broda en base a escenarios para mañana, si Alberto Fernández gana por más de cinco puntos la demanda de dólares en el segundo semestre será de US$ 20.281 millones. Hoy las reservas netas se calculan cercanas a ese monto. Si el resultado es favorable al oficialismo, la demanda excedente será la mitad, de US$ 10.408 millones.

Cuántos dólares y pesos le hacen falta a Dujovne El resultado de las PASO será crucial para ver cómo sigue la renovación de las Letras del Tesoro. Se concentraron vencimientos de letras en septiembre y octubre. De unos US$ 20.000 millones que vencen de letras (tanto en dólares como en pesos) en lo que resta del año, hay vencimientos por US$ 12.441 millones entre las PASO y la primera vuelta de octubre (US$ 6.930 millones en septiembre y US$ 5.511 millones en octubre). Un buen resultado para el Gobierno el domingo permitiría, según cálculos de bancos, que Dujovne renueve cerca del 90% de los vencimientos de deuda del Tesoro. Pero si las chances de Alberto Fernández crecen sería sólo del 50%.

Definiciones económicas de los candidatos de cara a octubre

Si Fernández se alza como vencedor, o se impone como favorito de cara a octubre desde este lunes, podría escucharse alguna definición más precisa sobre su mensaje económico y ver qué receptividad tiene en los mercados. El Gobierno, por su parte, en ese contexto profundizará su crítica al track record económico del kirchnerismo. El rol de Sandleris ganará protagonismo como ‘garante’ de la estabilidad cambiaria hasta diciembre.

Si por el contrario, el oficialismo queda mejor parado en las PASO, Alberto tendrá más incentivos a brindar mayores precisiones para intentar convencer a los indecisos y al electorado que no es kirchnerista y rechaza la imagen de Macri. También sus voceros económicos. En la campaña de las PASO no hubo debate (mucho menos propuestas) sobre medidas y políticas económicas. Sólo se escucharon enunciados, muchos de ellos incluso, similares. El Frente de Todos enunció que los pilares de su economía serían los superávit fiscal y externo y un tipo de cambio competitivo. Algo que el FMI suscribe 100%.

Con información de www.clatin.com sobre una nota de Ezequiel Burgo