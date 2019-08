César Milani, tras recuperar la libertad: “Necesitaba que la Justicia se expida porque me condenaron socialmente”

El ex jefe del Ejército kirchnerista aseguró que no se arrepiente “de nada” y que lo denunciaron porque no le perdonan su proyecto “nacional y popular” para esa fuerza.

Horas después de recuperar la libertad tras ser absuelto por el Tribunal Oral Federal de La Rioja, el ex jefe del Ejército kirchnerista César Milani aseguró que "necesitaba que la justicia se expida" como lo hizo porque fue "condenado socialmente", y consideró que la acusación en su contra por secuestros y torturas durante la última dictadura militar en La Rioja responde a que "ciertos sectores" no le perdonan su "proyecto nacional y popular" para esa fuerza.

"Estoy bien, tratando de bajar las tensiones, después de dos años y medio de estar detenido sabiendo que estaba detenido injusta y arbitrariamente. Estaba tranquilo porque tenia tranquilidad de conciencia, pero me faltaba esto. Se me ha condenado socialmente y la gente cree cuestiones, títulos, y yo necesitaba esto y que la justicia se expida", sostuvo Milani en una extensa entrevista con el programa radial que conduce el cura kirchnerista y ex titular del Sedronar Juan Carlos Molina en AM 530.

Aseguró Milani que "durante 40 años de mi vida militar nunca tuve una acusación. Pasé por todos lados, organismos de derechos humanos, y llegué a general y jefe del Ejército, y al ser nombrado, a los tres días, aparecen estas cuestiones".

"Cuando el otro gobierno me nombró jefe, tuve un discurso fuerte y hablé de que las Fuerzas Armadas y el Ejército debían defender proyectos nacionales y ese fue mi castigo. Nunca me van a perdonar eso, que un jefe del Ejército hable de un proyecto nacional y popular", insistió.

Milani puso énfasis en que sigue sosteniendo que "las Fuerzas Armadas deben estar defendiendo los intereses del pueblo y al lado del pueblo. Porque el pueblo nutre al Ejército. Así nacieron los caudillos y así se defendía a la Patria. Yo creo en ese Ejército y por eso es que lo dije".

Con información de www.clarin.com