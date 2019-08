"Pueblo carroñero" y "opas": los tuits de Alfredo Casero antes de los resultados de las PASO

Minutos antes de que se conocieran los primeros resultados del escrutinio provisorio de las PASO, y ante la circulación de números no oficiales que otorgaban una ventaja del Frente de Todos, el actor Alfredo Casero -que ha sido un férreo defensor de la gestión del Gobierno- publicó una serie de tuits en las que expresó su frustración por la tendencia.

"Pueblo carroñero" y "pueblo de OPAS" fueron los mensajes más ilustrativos dentro de las expresiones emitidas por Casero, también un firme detractor del kirchnerismo.

Además, Casero respondió con dureza a una publicación del dirigente de la izquierda española Iñigo Errejón, quien manifestó su apoyo al Frente de Todos y aseguró en la misma red social que el gobierno de Macri "ha sido el del autoritarismo, el empobrecimiento y la entrega del poder financiero". A esto, Casero respondió: "Callate que te paga (el dictador venezolano, Nicolás) Maduro, nabo".

Las expresiones de Casero están en línea con las expresadas por el actor Juan Acosta quien, al reaccionar ante la mismas cifras que favorecían a la oposición, se preguntó en horas de la tarde: "Tal vez mucha gente en provincia prefiere un cajón como inodoro que cloacas no?".

Acosta fue una de las 150 personalidades de la cultura, la academia y la ciencia que el mes pasado firmaron un pronunciamiento de respaldo a la candidatura de Mauricio Macri para las próximas elecciones.

Casero, por su parte, se convirtió en uno de los estandartes mediáticos del Gobierno en agosto del año pasado luego de dar una particular metáfora política sobre lo que, aseguraba, representaban los pedidos del peronismo ante una economía que con problemas estructurales.

"A vos se te prendió fuego la casa y los chicos te piden flan. Queremos flan", fue la frase de Casero, que se convirtió en tendencia y, de hecho, fue replicada por funcionarios oficialistas -el presidente Mauricio Macri incluido- a la hora de mostrar su acuerdo con la explicación ensayada por el actor.

En los últimos días, Casero protagonizó otra polémica con tinte político luego de criticar al cantante Carlos "El Indio" Solari, luego de que este expresara en una entrevista radial su apoyo a la ex presidente. "Cuando veo que se están muriendo los pendejos, de alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo", fue la frase más saliente del cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Ello motivó a Casero a definir a Solari como "otro rico que vive de los pobres", aunque unos días después le pidió disculpas por sus expresiones.

