Elisa Carrió: “No es mala la adversidad porque nos quita la soberbia”

La líder de la Coalición Cívica y referente de Juntos por el Cambio dijo que no “registra” el resultado de las PASO y que confía que el oficialismo ganará en octubre “por más del 50%”.

Elisa Carrió reconoció este domingo la derrota del oficialismo en las PASO pero intentó transmitir confianza hacia octubre al asegurar que "no es mala la adversidad para Cambiemos porque nos quita la soberbia".

La líder de la Coalición Cívica salió a hablar inmediatamente después que lo hizo el presidente, Mauricio Macri, y sola en el escenario, dijo: "No es mala la adversidad para Cambiemos porque nos quita la soberbia. No es mala la adversidad, mírenme a mí, espléndida, vieja, con 63 años. No es mala la adversidad. Lo que es malo es sentirse deprimido en la adversidad".

"Le hablo al pueblo de la Nación, a los que queremos una república democrática. El camino a la libertad nunca es fácil", completó.

Asimismo, Carrió dio un mensaje contundente: "Quiero llevarlos a lo que dije cuando voté: yo no registro agosto. La única certeza que tengo es que la república democrática gana por más del 50%. Hubo otras elecciones así de parejas".

La referente del oficialismo también hizo referencia a su experiencia en elecciones: "Yo he vivido seis elecciones presidenciales, 25 años de vida política, el 90% en la adversidad absoluta, y en la incomprensión absoluta. De los 6 millones de votos a 500.000, de ahí a tantos, pero no importa".

Carrió aseguró que "el polo republicano de la Argentina tiene un tronco inamovible del 33% de los votos" y, que del otro lado, "el PJ, salvo en la época de Menem, nunca ha podido superar el 45, 46% de los votos".

"Nunca les prometimos un camino fácil, el camino a la libertad nunca es fácil. La mayoría se siente más cómoda con los autoritarios y los faraones", concluyó.

Con información de www.clarín .com