Novaro: “No tiene ninguna chance Macri de ser reelecto, probablemente tampoco la tenga Vidal”

El sociólogo y analista político, Marcos Novaro, estuvo en el programa radial ‘Cada Mañana’ ya aseguró que los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias demostraron que las encuestas que se realizaron anteriormente estaban mal hechas. “Me da la impresión que hubo mucho voto vasculante, no percibido. Y también voto oculto de gente que no quería confesar lo que iba a hacer”, comentó.

En cuanto a la apabullante derrota de Mauricio Macri, planteó que es necesario que el actual mandatario debería hacer dos cosas, pelear por un mejor desempeño en las elecciones generales y también negociar una salida, ante un resultado similar a las PASO. “No tiene por qué tirar la toalla. Puede seguir planteando su campaña con alguna credibilidad. No creo que vaya a subir mucho su resultado, hay más chances que suba Lavagna. Ahora la polarización no tiene mucho sentido”, analizó.



De acuerdo con su postura, Mauricio Macri no tiene chances de ser reelecto ni tampoco la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. “La obligación que tiene Macri es terminar su mandato y terminarlo bien. El peronismo tiene antecedentes de acorralar al adversario hasta el final. Eso puede ser terrible en la actual situación porque la fragilidad es muy grande. El Gobierno saliente es el que tiene que garantizar las condiciones del final de ese mandato”, explicó.

La responsabilidad política, ante este escenario electoral, es mutua. “Macri puede pedirle colaboración, pero el que puede garantizar colaboración y cierta tranquilidad hoy es Alberto Fernández. El poder hoy está en manos de Alberto Fernández”, afirmó Novaro. Es probable que la oposición le haga pagar los costos de este panorama económico al oficialismo. “La responsabilidad es de Macri, el poder es de Alberto”, detalló.

Por otro lado, habló de la posibilidad de que haya un cambio en el Gabinete de Gobierno de Mauricio Macri. “Para eso es tarde. No va a ganar aire estando haciendo recambios ahora. Macri tiene que cambiar de enfoque él, no dejar de ser candidato, pero hacer de presidente. Hacer de presidente es reconocer que el poder ya está en otro lado”, determinó. El sociólogo le propone al Gobierno que asuma la derrota y no favorezca la polarización y el enfrentamiento con el Frente de Todos.

Novaro vaticinó que la salida del oficialismo del poder no será del todo ordenada. Las variables económicas ya demuestran la inestabilidad reinante, ante este eventual cambio de Gobierno. El dólar ya escaló a 41 pesos en el mercado cambiario online. Los mercados ya están respondiendo ante la contundente victoria de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, lejos de ser una encuesta a nivel nacional, se convirtieron en una sentencia firme de las inclinaciones de los ciudadanos argentinos. Alberto Fernández le ganó por amplia diferencia a Mauricio Macri y se augura un cambio de Gobierno. Especialistas en economía de renombre, como Rosendo Fraga, plantearon que es necesario que los políticos sean prudentes y generen consensos en materia económica.

Con información de www.elintransigente.com