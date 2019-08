Repudio del todo el arco opositor a la conferencia de Macri

Señalaron que el Presidente "está todo el tiempo en campaña en lugar de dedicarse a gobernar", y que realizó "cero autocrítica" sobre su mandato. Además, en redes sociales no perdonaron los dichos del mandatario.

Luego de la abultada derrota sufrida por Cambiemos en las PASO del domingo, Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa junto a su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto. Muy lejos de realizar una autocrítica, echó culpas a diestra y siniestra, señalando al kirchnerismo y a sus votantes como culpables de la debacle económica que sufre la rgan mayoría de la población.



En ese sentido, varias voces del arco opositor se alzaron para repudiar los dichos del mandatarios. Sergio Massa sostuvo que Macri "fracasó y no quiere corregir su fracaso", y remarcó que el presidente está "enojado con la gente por cómo votaron".



Bajo el hashtag #MacriHaceteCargo Cristina Alvarez Rodríguez dijo: "¿Dólar de 15 a 45 pesos? Culpa del gobierno anterior. ¿Dólar de 45 a 55 pesos? Culpa del próximo gobierno. ¿Autocrítica? Cero".



Agustín Rossi, por su parte, publicó una "descripción gráfica de la conferencia del presidente Macri" en la que figura que la culpa de lo ocurrido antes de las PASO fue de Cristina, y la crisis posterior a las mencionadas elecciones, de Alberto Fernández.



Daniel Filmus dijo que "Macri acaba de hablar y echar la culpa de la situación que atraviesa la Argentina a los/las argentinos/as que acaban de votar para cambiar el rumbo que llevo al país al fracaso. Promete el mismo camino pero más rápido. Habrá escuchado la voluntad popular?", se preguntó.



"Les están haciendo un golpe de mercado para ponerles el candidato a presidente. Yo no festejo los golpes de mercado porque son golpes a la democracia. Pero ustedes son responsables de haberle entregado el gobierno a las empresas y los fondos de Wall Street", dijo Gabriela Cerruti.



Delfina Rossi señaló que "el 73% del trabajo en Perú es informal, eso quiere Macri en Argentina". En tanto, Lucila De Ponti dijo que "es muy triste y peligroso que el Presidente demuestre esta enorme irresponsabilidad institucional de querer seguir enfrentando a los argentinos. Es momento de actuar con responsabilidad y no culpar al resultado adverso de una elección", señaló.



Además, centenares de usuarios de la red social Twitter también se expresaron en contra de Macri

Fuente: Infonews