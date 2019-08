Macri dijo que "el kirchnerismo no tiene credibilidad en el mundo"

Luego de la contundente derrota en las Primarias del 11 de agosto, Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa en la que intentó enviar un mensaje de optimismo de cara a las generales de octubre y apuntó contra el kirchnerismo por la respuesta de los mercados de hoy.

"Estamos convencidos de que tenemos muchas cosas para proponer todavía. La elección de octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa", dijo en una rueda de prensa que se desarrolló en el Salón de los Pueblos Originarios que está en la planta baja de la Casa Rosada y duró más de media hora, donde contestó diez preguntas.

El Presidente aseguró que "esta elección es un mensaje y nosotros lo escuchamos. Hay bronca acumulada de todo el proceso económico muy duro que atravesamos. Lo entendemos y estamos acá para seguir trabajando". Sin embargo, sorprendió al decir que "esta elección no sucedió", mientras explicó que "los encuestadores fallaron porque finalmente la gente toma sus decisiones a última hora, eso es lo que explica el error tan grande de las encuestadoras, y es lo mismo que puede pasar en octubre"

Sobre lo sucedido con el dólar, las acciones y los bonos, el Presidente manifestó: "Hoy hemos tenido un día muy malo. Hoy estamos más probres que antes de las PASO, nos ha pegado muy fuerte el aumento del dólar con todas las consecuencias que eso tiene, como todo lo sabemos".



Y reconoció que "es un momento complejo sobre una economía que ya venía muy dañada, aunque sigo convencido de que estamos mucho mejor parados que en el 2015, porque tenemos energía, tenemos rutas, autopistas, empezamos a exportar, tenemos instituciones que funcionan mejor y fuerzas de seguridad que nos cuidan, tenemos bases para construir esa Argentina que soñamos".

El Presidente también adelantó que "instruí al equipo económico para que se prepare de todas las medidas necesarias para cuidar a los argentinos, haciéndonos cargo de nuestra tarea para que el proceso electoral no castigue aún más a los argentinos. Vamos a hacernos cargo, pero las cosas así no van a mejorar porque el problema mayor que hoy tenemos los argentinos es que la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir a invertir al país".





"Hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo. No les confían el mundo político y el mundo económico en lo que quieren hacer con la Argentina otra vez. Tienen que ellos que trabajar en demostrar que van a hacer algo distinto a lo que hicieron antes, porque por lo que hicieron antes pasa lo que pasó hoy, cuando debería ser apenas una noticia buena para algunos y mala para otros pero una mala para todos los actores económicos", completó el mandatario.

A su turno, Miguel Ángel Pichetto, también presente, se mostró en sintonía y sostuvo: "El Presidente está en control, esto no terminó. Hay un ejercicio pleno del gobierno del presidente Macri. Acá no hay transición, las elecciones son el 27 de octubre ".

Sobre una posible suba de tasas o una intervención del Banco Central, Macri advirtió que aún no hay medidas concretas pero insistió: "La de ayer fue una mala noticia para los mercados. Ahora nuestras políticas de continuidad están en duda. Por eso digo que el kirchnerismo tiene más responsabilidad que el domingo. La confianza cuesta mucho conseguirla y ellos la dilapidaron durante sus doce años".

Asimismo, adelantó que "la baja de la inflación se va a revertir por la inestabilidad en el tipo de cambio" y resaltó: "No creo que vaya a haber una mejora si caemos en las políticas del pasado. Hoy el kirchnerismo tienen muchísima más responsabilidad que antes que el domingo porque ellos no despiertan confianza. Eso está dañando".







En pos de mostrar su seguridad de cara a octubre, el jefe de Estado hizo una pequeña aclaración durante la pregunta de una periodista: "Usted es el presidente hasta el 10 de diciembre…", comenzó la consulta, a lo que Macri interrumpió: "Como mínimo".

Y luego añadió: "Acá hay un voto bronca al devenir de una economía muy dura que se expresó en las urnas. Vamos a seguir explicando por qué pasó lo que pasó. Y confío en que eso nos va a llevar a tener una mejor elección e ir a la segunda vuelta".

"Están previstos los plazos y estamos gobernando como corresponde. Nos hacemos cargo de las dificultades que generaron estas PASO. El equipo Económico está trabajando para generar las condiciones para proteger a los argentinos", insistió el mandatario.

Respecto del voto bronca al que se refirió anteriormente, lo justificó debido a la situación económica: "He recorrido el país de punta a punta y la gente decía que la situación estaba dura".





Ambos dirigentes se mostraron confiados de cara a octubre (Gustavo Luis Gavotti)

De todos modos, volvió a pedir el voto para las generales: "Espero que los que votaron a los K o a otra alternativa o no fueron a votar octubre es una buena oportunidad para pensar si en el pasado vamos a encontrar algo positivo".

El Presidente aprovechó una consulta periodística para descartar cambios en el gabinete, un rumor que estuvo instalado durante todo el día: "Estamos gobernando y la elección está ahí nomás. Los cambios de gabinete no se hacen faltando pocas semanas improvisando".

Y sumó: "Estamos convencidos de que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo nos espera un gran futuro y que si volvemos al pasado vamos a tener que empezar de cero todo"

