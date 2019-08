Alberto Fernández: “Para que Macri termine el mandato el 10 de diciembre el primer defensor voy a ser yo”

El candidato del Frente de Todos le respondió al presidente sobre la acusación por el derrumbe de los mercados. Y añadió: “Yo no quiero caer en default de ningún modo”.

Veinticuatro horas después de su victoria en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) —donde arrasó con 15 puntos de diferencia sobre el macrismo— Alberto Fernández salió a decir que de "ningún modo" quiere "entrar en default" y, por el contrario, acusó a Mauricio Macri de dejar al país en virtual cesación de pagos.

Asimismo se preguntó cómo podría ayudar a Macri "si ni siquiera" es presidente electo: " "¿Qué puedo hacer yo? Soy un candidato. Mi lapicera no firma decretos ni soluciones. ¿Cómo piensa que lo puedo ayudar, si está orgulloso de lo que hizo?". Aunque señaló: "Si Macri me necesita voy a hablar mañana con él".

Sobre el final aseguró: "Para que Macri termine el mandato el 10 de diciembre el primer defensor voy a ser yo. Lo que necesito es que haga lo que tiene que hacer para que los argentinos estén mejor y el Macri de hoy profundiza la grieta, vuelve a echarnos la culpa de lo que pasa, ya no al pasado sino al futuro".

Los dichos realizados ante el programa Corea del Centro (Net TV), donde se refirió puntualmente a la acusación de Mauricio Macri, en conferencia de prensa, de que los mercados se derrumbaron este lunes por la victoria de Alberto Fernández​

Fernández apuntó: "Yo no voy a declarar la cesación de pagos, obvio que voy a pagar. Yo no quiero caer en default de ningún modo. Es muy costoso salir del default. Macri nos dejó en default. Si no tuviéramos el auxilio del FMI estaríamos (en esa situación). El uso que hizo Macri de los recursos del fondo fue patético".

El candidato a presidente del Frente de Todos agregó al respecto: "Macri es el que crea la inestabilidad con su prédica. Está dando un mensaje para espantar a los que necesita que lo acompañen".

En ese sentido, Fernández sugirió que el gobierno nacional dejó correr el tipo de cambio este lunes para responsabilizar de eso al kirchnerismo: "Es llamativo", dijo. La moneda se devaluó un 25% en el tipo de cambio minorista.

Finalizó: "¿Pero qué inversiones trajo Macri? Se fueron todos los semestres. No consiguió ningún inversor potente, sino capitales golondrinas que hacen la bicicleta financiera y se van".

Este lunes se desplomó el mercado bursátil. El Merval cayó cerca del 40%, los papeles argentinos en Nueva York picaron a la baja hasta 59% y los bonos soberanos en dólares perdieron hasta 30%.

Con información de www.clarin.com