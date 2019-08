No entregan harina por falta de precios y se paraliza la industria del pan

Los molineros no bajan más bolsas de harina en las panaderías. Las que se bajan llegan con 20% de incremento. Los panaderos alertan que "no saben" a qué precio vender el kilo de pan

Los molinos harineros no entregarán harina a las panaderías hasta que se estabilice el dólar o haya un precio de referencia para la bolsa de 50 kilos. Al mismo tiempo, los que bajaron la molienda ya fijaron un incremento de alrededor del 20% por el impacto del dólar, el valor del trigo y el resto de los insumos dolarizados del sector.



“No es la primera vez que vivimos esto. Pero no hay que generalizar. Estamos vendiendo un insumo, una materia prima tan básica, y en general no desaparece de un día para otro”, dijo el presidente del Molino Matilde, René Mangiaterra a la emisora LT9.

El empresario aclaró que “no vamos a abandonar a nuestros clientes”, en referencia al desabastecimiento de las panaderías. “Tenemos una cartera de clientes habituales y no podemos dejarlos sin insumos”, agregó el molinero.

Los panaderos de la Ciudad y el Interior del país ya alertaron por la falta de harina para elaborar sus productos. "Nos han informado que han suspendido la venta de harinas, debido a la inestabilidad que hay en el dólar", dijo de la Asociación Panaderos de Rosario, Gerardo Di Cosco, quien agregó que tampoco recibirán margarinas y grasas, son dos insumos “fundamentales en la industria del pan".

"Sinceramente llamamos a la reflexión en un momento muy complicado de nuestro país. Les pedimos a estas grandes empresas que pongan un poquito el hombro para ayudar, puesto que estamos en una situación donde la gente está pasando hambre", expresó Di Cosco, antes de remarca: "Nosotros somos los que tenemos que poner la cara con el cliente y decirle que sigue aumentando este producto básico en la canasta de los argentinos. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo y entre todos salir de este momento difícil que estamos pasando los argentinos".

No sabemos a qué precio vender el pan" (Asociación Panaderos de Rosario)

“Hay una preocupación muy importante, no venden harina en todo el país porque están esperando que se acomode el dólar pero yo no puedo aumentar por aumentar, la gente tiene que seguir llevándose el pan”, remarcó Di Cosco.

En Santiago del Estero el viernes se pagó la bolsa de harina de mejor calidad $ 890 y este martes se cotizó entre $1100 y $1200.

Juan Carrillo, de la Asociación de Panaderos de Mendoza, dijo a radio Nihuil que desde este lunes media mañana "se produjo la suspensión de la venta de harina, pero calculo que también de otros insumos de panadería y otras materias primas".

"La medida molesta pero no es mala. No se tiene precio de referencia y para evitar equivocarse prefieren suspender las ventas por dos o tres días", aclaró Carrillo, según reprodujo diario UNO.

El precio del pan subió 250% en cuatro años

Según el instituto estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, el precio del paquete de harina de trigo común de un kilo pasó de $7,15 en diciembre de 2015 a $32,85 en junio pasado, una suba del 359%.

A fines de 2015 el kilo de pan francés estaba $26,20 y ahora llega a $91,92, una suba del 250%.

Fuente: Ámbito