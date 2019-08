Beatriz Sarlo: “Las capas medias parecen haber abandonado a Mauricio Macri”

Beatriz Sarlo dio su visión sobre las PASO 2019 y apuntó contra Mauricio Macri por sus decisiones en las horas posteriores a la derrota. "Todo lo que se esperaba que hiciera un Presidente, Macri no lo hizo", dijo la ensayista, que también interpretó las razones del resultado inesperado: "A Macri lo abandonaron los sectores medios".

En "Luis Novaresio Entrevista" (A24), Sarlo se refirió al clima reinante después de las primarias del domingo. "Es un momento de incertidumbre: todo lo que se esperaba que hiciera un presidente, Macri no lo hizo".

Y profundizó: "Sean las PASO algo definitivo o no, se saluda al ganador, cosa que el presidente se abstuvo de hacer. En segundo lugar, se abre un ciclo de conversaciones, es bueno saber qué piensa el ganador de las PASO. Eso tampoco lo hizo. Y tercero, va a persistir en aquello que le hizo perder las elecciones, aquello que los votantes desaprobaron fuertemente".

Resumió: "O sea, hizo todo mal. No sé si faltaron los habituales asesores o si los asesores son tan sectarios y cerrado como el mismo Presidente".

A la hora de evaluar los resultados de las primarias, Sarlo dijo que los errores de las encuestas "desacomodaron el clima en el que la gente votaba". Sin embargo, "como un dato mayor", afirmó que "las capas medias lo deben haber abandonado a Macri".

"No sólo lo abandonaron los sectores empobrecidos, que en estos años se empobrecieron aún más que antes y que tienen un punto de afirmación identitaria en la figura de Cristina", comenzó a desarrollar esa ida.

Y agregó: "Este gobierno les había prometido (a las capas medias) realizar los sueños y que fueran felices. Porque, además, el discurso de Macri era de una tontería: 'la revolución de la alegría', 'quiero los sueños de ustedes'. ¿Qué es el sueño? ¿Que puedan salir al shopping el sábado a la tarde? Macri es banal. A lo mejor los sectores medios comenzaron a percibir ese vacío de ideas, justo cuando empezaban a sentir que les iba mal económicamente".

Sobre un posible acercamiento con sectores de la oposición, dijo: "Si Macri fuera un hombre con grandeza, podría llamar a los economistas de los candidatos que se presentaron. Si no fuera tan cerrado, tan sectario, es una gran oportunidad. No ha hecho ninguno de esos gestos. Es el mutismo absoluto".

También opinó que Macri "no tuvo buenos consejeros para la campaña" y criticó duramente a Marcos Peña, jefe de Gabinete.

"Ojalá el gobierno llame a representantes de las otras fuerzas y que abra a los zombies de su gabinete. No 'zombies' porque no trabajan, seguro que trabajan muchísimo, pero para afuera inexpresivos e inexpresables. Que le indique al jefe de Gabinete que su estilo público no puede ser el de Capitanich criado por los curas".

