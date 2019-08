Alberto Fernández calificó a Jair Bolsonaro de “misógino y violento” y el brasileño anticipa “una relación conflictiva”

El rotundo resultado de las PASO en contra del Gobierno nacional caló hondo en las relaciones bilaterales de la Argentina, particularmente con Brasil, el principal socio comercial. Y con declaraciones cruzadas, quedó claro en las últimas horas que, en caso de que Alberto Fernández sea elegido presidente, no será fácil la convivencia con Jair Bolsonaro.

Tras la advertencia del mandatario brasileño de que un triunfo kirchnerista podía generar una crisis migratoria, con argentinos llegando en masa al país vecino, el candidato del Frente de Todos tuvo duras calificaciones.

"Celebro que Bolsonaro hable mal de mí. Es un misógino, un racista. Yo lo único que le pido es que deje a Lula (da Silva, ex mandatario) en libertad. Con Bolsonaro no tengo problema en tener problemas", afirmó en una entrevista con los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenembaum.

Fernández había recibido las felicitaciones del ex presidente brasileño Lula, quien se encuentra preso en una cárcel de Curitiba.

"Siempre nos vamos a llevar bien con Brasil, pero Bolsonaro es una coyuntura en la vida de Brasil, como Macri lo es para la Argentina. Todo lo que está diciendo Bolsonaro es un enorme disparate", agregó Fernández.

A última hora del lunes, Bolsonaro volvió a arremeter contra el candidato kirchnerista, anticipó una “relación conflictiva” y puso un signo de interrogación sobre el futuro del Mercosur.

"Tenemos que ver cómo queda la situación, nadie quiere romper, yo no quiero romper unilateralmente pero el mismo candidato que ganó las primarias dijo que quiere revisar el Mercosur. Es una señal inicial de que habrá una situación bastante conflictiva", dijo Bolsonaro a periodistas.

Bolsonaro dijo que la visita que Fernández realizó el 4 de julio al ex presidente y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva "es una señal más de que no quiere alinearse a lo que en su momento nos alineamos con Macri, con el presidente de Uruguay (Tabaré Vázquez) y con Marito (por el paraguayo Mario Abdo Benítez)".

En la charla con los periodistas, el mandatario brasileño fue consultado sobre cómo podría ayudar al presidente Macri desde Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina.

"No se trata de ayudar o no a Macri, el dólar subió, la bolsa... subieron la tasa de interés. Eso es una señal, un país con esos números marca una tendencia, ser una nueva Venezuela, y eso no queremos para nuestros hermanos del sur", dijo Bolsonaro.

Con información de www.clarin.com