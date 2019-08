Según Milei, "la crisis es imposible de parar"

"No hay vuelta". Así resumen varios analistas políticos y económicos la crisis que se terminó de desatar tras los resultados de la PASO

"No hay vuelta". Así resumen varios analistas políticos y económicos la crisis que se terminó de desatar tras los resultados de la PASO. En tan sólo media hora durante dos jornadas bursátiles consecutivas (12 y 13 de agosto), el mercado impuso un dólar a $60 promedio. Más allá de lo que hacer el Banco Central, el especialista en la materia, Javier Milei, advirtió: "la crisis es imposible de parar".

El Banco Central convalidó una tasa de referencia del 74% (Leliq), pidió auxilio a los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires, vendió contratos de Dólar a Futuro a $77 a diciembre 2019 e intervino en la City Porteña en spot, pero aún así no pudo devolver el tipo de cambio a la franja de los $40. A su vez, sólo logró renovar el 35% del vencimiento de Leliqs, por lo que el 65% restante demandará dólares en las próximas 48 o 72 horas. Todo eso ocurrió ayer lunes 12 de agosto.

Si esto continúa así...

Al respecto, el economista Javier Milei resumió: "Para la economía y la velocidad que toman los mercados financieros, es una tortura lo que viene en estos 77 días".

En diálogo para Urgente24, le dio una lectura política a la realidad: "Efectivamente, a Fernández le conviene que el ajuste de variables atrasadas los haga Macri, pero él no lo va a hacer y Alberto no tiene la obligación de dar señales porque todavía no es presidente electo".

Fuente: Urgente24