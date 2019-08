“La gente mediocre, habla de otra gente”, Jazmín Laport le dedicó una carta a su padre

Hace unas semanas, el actor Osvaldo Laport se encuentra en la mira de todos a raíz de una denuncia que desató el escándalo, en la cual se indica que tuvo una conducta agresiva en un bar. Por eso, con motivo de su cumpleaños su hija Jazmín decidió hacerle una emotiva dedicatoria en sus redes sociales para demostrar su apoyo.

Según la acusación, el 3 de agosto luego de una función de la obra Rotos de amor, que se encuentra de gira por distintas plazas del Interior, el actor Osvaldo Laport, Pepe Soriano e integrantes del equipo técnico se acercaron a un bar en San Luis.

Según relató la dueña del restaurante La Española, Alejandra Camargo, el actor uruguayo le preguntó al mozo qué le recomendaban para tomar. Pero, mientras Osvaldo y los demás tomaban cognac y whisky de las marcas más caras, otros clientes se acercaron a pedirle fotos.

Sin embargo, según cuenta la dueña del lugar, el problema se originó cuando el mozo se acercó a la mesa con el importe final (de unos 3.500 pesos habría quedado en 1.500 por un descuento que les hicieron). Ante este precio, Osvaldo Laport reaccionó disconforme: “Yo no voy a pagar la cuenta por las fotos que se sacó el lugar y que le pusiera precio a las fotos”, dijo el actor y agregó: “Que me venga a cobrar el que tenga huevos”.

“Mis fotos valen, ponele precio”, siguió el actor según relata la mujer, quien asegura: “(Laport) me tomó del brazo y me dijo que él tenía huevos y no pagaba la cuenta. Yo le dije que tengo ovarios más grandes que él”. Y le indicó que debía pagar el total de la cuenta.

Ante las acusaciones, Osvaldo Laport negó todos los hechos y dijo que iba a iniciar acciones legales. Por eso, y para demostrar su apoyo, en el día de su cumpleaños, su hija Jazmín le escribió esta hermosa carta en su cuenta personal de Instagram.

“La vida es increíblemente hermosa. Pero no se dan una idea cuanto más mágica es con este hombre como papá. Posta eh, no es chiste. Cualquier persona que lo conozca , no me va a dejar mentir. Mi viejo es de las personas más bondadosas, cálidas y amables que conozco. Un tipo que no escatima en talento y pasión por cada cosa que hace. Incansable trabajador pero no sólo en lo personal y/o profesional, trabajador en el sentido de querer aportar su grano de arena al mundo. Este mundo tan hermoso pero con una cuota alta de miseria y miserables. Gracias a dios, así y todo, esa clase de gente es minoría. Pero como lastiman eh. 24 años y todavía no logró entender su propósito. Quiero decir, el de la gente miserable. ¿Será que tanta luz les molesta y por eso se creen dueños de la impunidad ? No lo sé. A vos seguidor, seguidora que estás leyendo esto : no fomentes la mediocridad. No consumas veneno (por favor, con mucho amor y respeto te lo digo a modo de consejo)”, dijo la hija del actor.

“AMO la televisión, amo el arte. Pero está en cada uno decidir cambiar de canal ( sabiendo que la tv ofrece otras opciones ) o dejar que seres carentes de la mínima demostración de afecto manejen tu forma de pensar como si fueses un títere, dándole cámara y micrófono ilimitado a a quien fábula y se cree su propia mentira. A vos pa, MUY feliz cumpleaños @osvaldolaportok . Quiero agradecerte por enseñarme tu filosofía de vida. Equilibrio, silencio en lugar de grito y por sobre todas las cosas, Tiempo. A vos Pa que sos único, que sos atípico te deseo en este cumpleaños y siempre, que sigas brillando en tu día a día y en casa escenario que transites . Que sigas aportando tu granito de arena al mundo, que no cambies. No cambies nunca por favor. Te amo mil”, dijo Jazmín Laport y siguió: “Les dejo esta frase simple, cortita y sin vueltas : La gente inteligente habla de ideas, la gente común habla de cosas. La gente mediocre, habla de otra gente. Jules Romains”.