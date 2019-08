La selfie de Calu Rivero desnuda en Nueva York: “No tengo forma, ni género, somos AMOR”

Calu Rivero se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, por motivos laborales, y a pesar de que está lejos, sabe llamar la atención cada vez que reaparece públicamente. O en este caso, a través de las redes sociales.

En esta ocasión, Calu Rivero posó completamente desnuda y se tomó una selfie frente al espejo con una cámara antigua en su brazos que cubría sus pechos y agregó un corazón blanco para tapar sus partes íntimas. Aunque, dejó a la vista su esbelta figura.

Esta imagen la compartió en un posteo junto a otras cuatro: la siguiente es una pintura de tres mujeres desnudas y de espalda, otra de flores al rayo del sol, la cuarta de su brazo y la última de una pintura de una mano con una paloma que decía “Somos amor”.

En la publicación que realizó desde su cuenta de Instagram, la actriz escribió: “No tengo forma, Ni género, Somos frecuencias, Somos AMOR. No shape, No gender, We have frequencies, we are LOVE. #hasselblad500cm #selfportrait #analoguepeople”, a modo de reflexión.