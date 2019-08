Bella Thorne debutará en septiembre en la industria porno

La ex estrella de Disney Bella Thorne hará su debut como directora en Pornhub, un sitio web dedicado a la pornografía.

La actriz, escritora y música se integró a la Serie de Directores Visionarios de Pornhub con Her & Him, que también se proyectará en el Festival de Cine de Odenburg, en Alemania, del 11 al 15 de septiembre.

La película, en la que habrá un enorme cuchillo, narra una historia similar a la de Romeo y Julieta, dijo el vicepresidente de Pornhub, Corey Price, en un comunicado. Su amor es osado y "trasciende el tiempo y el espacio".



"El proceso de filmación fue muy interesante. Es un ambiente muy divertido", contó Thorne.

Thorne sigue los pasos del rapero Young M.A. y de la cantante Brooke Candy, quienes también participaron en la serie cinematográfica.

La actriz ha creado una oscura y personal colección de poesías. En su adolescencia participó en la serie Shake It Up, de Disney Channel. Además, coprotagonizó el filme The DUFF.

Las cámaras y Bella Thorne comenzaron su relación cuando ella apenas era una bebé, pues apareció en una revista para padres cuando tenía solo seis semanas de nacida. Más de dos décadas después, la joven triunfa en los medios por su trabajo, pero, sobre todo, -en fechas recientes- por sus publicaciones en redes sociales, por sus romances y por declaraciones relacionadas con su sexualidad.



Su belleza la llevó a realizar campañas publicitarias para famosas marcas y luego ingresaría al mundo de la actuación en trabajos para el cine y la TV, como en el show de Jimmy Kimmel Live! o en Entourage y The O.C.

Pero el papel por el que alcanzaría mayor popularidad esta joven nacida en Florida el 8 de octubre de 1997, sería el de Cece Jones, la protagonista de la comedia Shake it Up, una comedia de Disney Channel.

En la historia, emitida entre 2010 y 2013, interpretaba a una bailarina adolescente, y aunque Bella no tenía experiencia profesional en esa disciplina, su talento la llevó a obtener el papel y a prepararse con clases de baile todas las noches.

Las inquietudes artísticas de Bella no terminaron una vez que dejó de emitirse la serie de Disney. En mayo de 2014 anunció el lanzamiento de su primer disco, aunque ya se había dado a conocer como cantante en 2011, cuando presentó su primer sencillo, titulado "Watch me", recuerda la agencia AP.

Pero no solo lo hizo en la música y la actuación, en ese mismo 2014 la joven debutó como escritora con el libro Autumn Falls.



A finales de junio pasado enfrentó una difícil situación, pues un hacker trató de extorsionarla con la filtración de unas fotografías íntimas. Así que ella misma decidió darlas a conocer en sus redes.



"Durante las últimas 24 horas me han amenazado con mis propios desnudos", escribió la actriz en Twitter, y compartió capturas de pantalla de su conversación con el hacker.

"Me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial. Puedo dormir esta noche mejor sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida, nunca lo harás", escribió aliviada.

Fuente: Infobae