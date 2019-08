"No hay ninguna razón para una hiperinflación como en el 89, pero si cada uno comienza a cometer errores no es descartable", alertó Broda

El economista Miguel Ángel Broda analizó las elecciones PASO y la consecuente reacción del mercado financiero luego de conocerse el resultado, y opinó que la transición hasta el 10 de diciembre debe ser ordenada para evitar el descontrol de las variables económicas. "Este proceso es muy diferentes a la híper del 89 o a la salida de la convertibilidad. No hay ninguna razón objetiva para repetir esos tristes episodios. Ahora, si cada uno comienza a cometer errores no es descartable", alertó.

"La abultada e irreversible victoria de la oposición generó en los agentes económicos dos actitudes: sorpresa y desconfianza sobre los antecedentes que el populismo e intervención que la oposición tiene. Los antecedentes pueden no ser lo que se haga después, pero por ahora es lo que los agentes valora", consideró.

Desde su óptica, estas dos condiciones generaron una abrupta caída en la demanda por los activos argentinos (bonos, acciones). "Es la segunda mayor caída en el precio de las acciones de la historia universal. Y dos veces de la mayor de la Argentina, que es un país terriblemente inestable y genera estos socks. Y una caída en la demanda de los activos en pesos similar a lo ocurrido en abril de 2018", destacó.

Para Broda, lo ocurrido son cosas de manual: "Sube la tasa de interés, se devalúa, se aborta la recuperación que había, sube la tasa de inflación. Nos tenemos que olvidar después de julio del 2 y pico mensual y claramente revisar hacia abajo lo que iba a suceder en el tercer y cuarto trimestre", advirtió.

Según el economista, las consecuencias son claras, el problema es lo que hay que hacer. "Claramente hay que hacer control de daños, tratar de que lo que sucedió cicatrice. Es crucial que los dos personajes importantes de los cuales dependemos que son Macri y Alberto Fernández, en lugar de ser competidores, intenten una coordinación y una sociedad en sentido de generar conjuntamente a pesar de que estas PASO son demoníacas porque el próximo presidente todavía no ha sido elegido. Pero estamos en una situación donde hay que evitar el descontrol de todas las variables económicas y sobre todo atender las fragilidades", reflexionó.

En declaraciones a Radio Mitre, Broda añadió: "En abril del año pasado tuvimo el shock porque teníamos el récord de déficit fiscal y externo, y ahora tenemos fragilidades de una economía que está en un programa de emergencia con el FMI, que ha tenido una fuertísima recesión, con una recuperación leve, pero que ahora recibió otro shock. Ahora tenemos que tratar de lo que queda hasta el 10 de diciembre minimizar y controlar los daños".

En tal sentido, habló sobre tres fragilidades: "Tenemos baja demanda de pesos, un problema de renovación de deuda de corto plazo y tenemos problemas de mercado cambiario de exceso de demanda de dólares que a mi juicio hasta ahora el Banco Central ha reaccionado con extrema tibieza".

"Lo que sucede estaba descontado. Todos, economistas y autoridades, habíamos hechos pronósticos y estimaciones sobre demanda y oferta de divisas ante la eventualidad de que ganara la oposición con una diferencia irreversible, lo que sucedió. No es que el BCRA estaba sorprendido. El Banco Central salió a las doce del mediodía el lunes… Nosotros en marzo produjimos un trabajo en el cual suponíamos que si ganaba la oposición el exceso de demanda de dólares por mayor demanda y por menor oferta iba a ser superior a 10 mil millones adicionales a los que vende el Tesoro. Mi impresión es que el Central estaba preparado para eso, pero por ahora lo estamos haciendo de una manera tibia tratando de generar un shock de confianza con estímulos adicionales al consumo cuando cuando ya es tarde, ahora tenemos que hacer control de daños", alertó.

Para Broda lo que ocurre desde el lunes en los mercados está relacionado con la desconfianza que produce el kirchnerismo hacia el futuro. Sin embargo, consideró que "es interés del próximo presidente recibir una economía no en caos. Tanto el presidente Macri que seguro querrá terminar sin descontrol de variables y el nuevo presidente… Acá hay intereses importante que pueden conciliarse coordinadamente. Alberto Fernández puede poner un equipo económico que genere credibilidad o dar unas ideas sobre lo que va a hacer para amainar esta abrupta caída de demanda por activos argentinos".

En tal sentido, opinó que "una gotita de patriotismo es necesaria" ante la situación complicada por la que estamos atravesando. "La transición o el periodo que queda hasta el 10 de diciembre tenemos que evitar que las variables se descontrolen, porque las crisis económicas son devastadoras para el pobre y devastadoras sobre las tasas de crecimiento a largo plazo. Por eso somos el único país que era rico y se hizo pobre en el mundo", lamentó.

Para Broda, ambos deberían estar centrados en controlar los daños que la sorpresa y la desconfianza han generado como resultado de las PASO. "Cada uno de los votantes quiere mejorar su poder adquisitivo, pero Argentina enfrenta independiente de la política que se haga, años de mediocre crecimiento dado los desequilibrios que tiene que disminuir y que no hay nadie que lo financie. Pero eso es para el próximo presidente. Ahora en los 120 días que quedan tenemos que controlar los daños".

"Las consecuencias de lo que pasó se van a vivir, vamos a tener más inflación de la que íbamos a tener, vamos a tener menos recuperación, vamos a tener riesgo y tasas de interés mayores y vamos a tener un dólar mayor… Una cosa es que esté controlado y otra es que esté descontrolado", opinó.

Broda consideró que una explicitación del futuro presidente sobre lo que va a hacer puede ayudar a disminuir la desconfianza y las expectativas negativas que los agentes han generado. "No se puede decir que no se pueden dilapidar reservas porque en este contexto de exceso de demanda de dinero hay que usar las reservas para evitar las consecuencias que un descontrol del tipo de cambio tiene sobre el sector real de la economía", añadió.

Al ser consultado sobre la posibilidad de mantener el régimen cambiario tal como está hoy, Broda añadió: "Banco Central independiente no tenemos. Yo creo que se puede mantener el régimen cambiario pero vamos a ser sinceros, si no se puede no se mantiene, porque hay cosas mucho más importantes que las ideologías que cada uno puede tener".

El temor a la hiperinflación

"Estos son procesos muy diferentes a la híper del 89 o a la salida de la convertibilidad. No hay ninguna razón objetiva para repetir esos tristes episodios", afirmó Broda. Sin embargo, sostuvo que "la acumulación de errores de política económica no permite descartar totalmente esas consecuencias traumáticas".

Finalmente, ratificó: "Este control de daños es relativamente fácil evitar esas traumáticas crisis macroeconómicas que destrozan la distribución del ingreso y que destrozan el futuro. No veo ninguna condición objetiva de condiciones macroeconómicas para llegar a esas traumas como tuvimos. Ahora, si cada uno comienza a cometer errores no es descartable", advirtió.

Con información de www.infobae.com