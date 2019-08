Los mercados le dieron la espalda a Macri que habló con AF. Se viven horas decisivas

Horas decisivas en el plano ya no económico, sino institucional se viven en el país. Los anuncios de Macri tuvieron un impacto negativo. El dólar tocó los $63 y no hay forma de pararlo. La institucionalidad está en peligro y los actores principales no lo quieren entender

Horas decisivas en el plano ya no económico, sino institucional se viven en el país. Los anuncios de Macri tuvieron un impacto negativo. El dólar tocó los $63 y no hay forma de pararlo. La institucionalidad está en peligro y los actores principales no lo quieren entender

Finalmente, el presidente Mauricio Macri confirmó que mantuvo un diálogo telefónico con Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos que obtuvo la mayor cantidad de votos en las PASO del domingo pasado.



A través de su cuenta en Twitter, el mandatario comentó que el exjefe de Gabinete “se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral, y la incertidumbre política que genera, afecte lo menos posible a la economía de los argentinos".

En lo que refiere a la situación económica, el Jefe de Estado dijo que Fernández “se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder”.

Asimismo, Macri afirmó que ambos candidatos presidenciales se comprometieron a “mantener una línea abierta directa entre los dos”.

Por otra parte, en el ámbito económico el BCRA intervino desde temprano con subastas de divisas intentando detener la escalada alcista. La autoridad monetaria realizó cinco licitaciones por un monto total de u$s248 millones provenientes de sus reservas, (totalizan u$s503 millones en la semana). Además, volvió a convalidar una nueva suba de la tasa de Leliq, que rozó el 75%.

No hay que perder de vista que desde que se consumó la derrota electoral de Macri en las elecciones primarias, la divisa acumula un alza superior al 33%.



En el Banco Nación, en tanto, el dólar aumentó $5 a $63 (en el canal electrónico se consiguió a $62,95).

Se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa voló un 8,2% o 4,60 a $60,40.

Esta mañana el jefe de Estado anunció medidas económicas en un mensaje grabado desde la quinta de Olivos. Habrá beneficios "para 17 millones de trabajador es y sus familias". Los empleados registrados cobrarán $2.000 en septiembre y octubre a partir de cubrir aportes personales. Modificarán Ganancias para que los que pagan reciban $2.000 extra por mes hasta fin de año. Empleados públicos y fuerzas de seguridad recibirán un bono de $5.000. Congelan el precio de la nafta por 90 días. Convocarán al Consejo del Salario para subir el mínimo.

La tasa de Leliq rozó el 75%

La tasa de referencia diaria de las Leliq se ubicó a un nivel récord del 74,929%, luego de una absorción de $272.685 millones en dos licitaciones.

El Banco Central volvió a subir el miércoles la tasa de corte en la segunda licitación de Letras de Liquidez (Leliq), en momentos en que los mercados se hundían tras un resultado adverso para el Gobierno en las elecciones primarias que se celebraron el domingo.

La primera subasta de Leliq a 8 días de plazo fue por un monto adjudicado de $129.261 millones, a una tasa promedio de corte que se ubicó en 74,907%, siendo la tasa mínima de 74,6% y la máxima de 75%.

Operadores dijeron que la entidad colocó en la segunda licitación, $143.424 millones a una tasa promedio del 74,948%, frente a un rendimiento de 74,907% de la subasta anterior.

Dólar en la región

El real brasileño, en tanto, perdía poco más de un 1% y el índice de acciones Bovespa lo hacía en 1,58%.

El peso chileno perdía alrededor de 0,7% y se cotizaba en 710 unidades por dólar, presionado también por una caída en el precio del cobre, la principal exportación del país.

El peso colombiano caía un 1,16% a 3.452 unidades por dólar, cerca de mínimos históricos mientras que el sol peruano mostraba una baja de 0,34% y el referente de la bolsa cedía un 0,17%.

Dólar blue, futuros y reservas del Banco Central

En el mercado informal, el dólar blue ascendió $5 a $62, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" sumó ayer $2,11 a $57,50.

En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó en el entorno del 70%.

En tanto, en el ROFEX se operaron u$s1.247 millones, un 7% menos que ayer.

“Los plazos más cortos concentraron más del 80% del total operado. Y los precios finales para los meses de agosto y septiembre, terminaron operándose a $62,90 y $68,25; con tasas del 88,87% y 100,93%”, señalaron desde ABC Mercado de Cambios y agregaron que los plazos mostraron subas de más de $ 3,50.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron el martes por duodécima jornada consecutiva, al perder u$s690 millones, hasta los u$s65.042 millones. En las últimas dos jornadas la sangría fue de u$s1.268 millones.

Las versiones son muchas, los comentarios entre lineas son más, lo concreto es que se viven horas realmente decisivas en nuestro país y todo está en manos de la clase política, una clase política que desde hace mucho tiempo no le da a la sociedad las respuestas que la misma necesita y eso no es responsabilidad de un solo sector, es la de todos , por que es toda la clase política la que no da las respuestas que los Argentinas, a la luz de todo lo que se vive, estamos necesitando.

Con información de Ámbito, sobre una notade Daniel Blanco Gómez