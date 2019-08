Alfredo Cornejo: "Un montón de gurkas del kirchnerismo están fogoneando que Mauricio Macri se vaya escupiendo sangre"

El gobernador de Mendoza aseguró que un sector de la oposición busca dinamitar la gobernabilidad del gobierno nacional. También indicó que no tiene una buena relación con el Presidente y que advirtió la derrota antes de que sucediera

El gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, indicó que durante el miércoles a la mañana estuvo en Casa Rosada reunido con parte del gabinete nacional. En concreto, con el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Cornejo dijo que, junto a Gerardo Morales, le expresaron a Peña la necesidad de "buscar un acuerdo y llamar a Alberto Fernández" con el objetivo de "comprometerlo a un acuerdo de gobernabilidad económica". No obstante, aseguró que ello no presupone reconocer una derrota sino que es una "realidad objetiva".

El mandatario mendocino y presidente de la UCR viajó a Buenos Aires para participar de una cumbre del partido que lidera, ante la situación que atraviesa el Gobierno tras su derrota en las PASO y cimbronazos económicos que siguieron.

En diálogo con el programa de cable conducido por Ernesto Tenembaum y María O'Donell, Cornejo indicó que "Macri se equivocó el lunes categóricamente" en la conferencia de prensa que brindó el pasado lunes.



Analizó que el error radicó en "salir caliente" y describió las acciones del Presidente como las de "un ser humano que recibió una derrota y no tuvo un equilibrio para encabezarla". "El Macri de hoy, el de pedir disculpas, es el que tenía que estar el lunes. Se han cometido muchos errores en este tiempo, algunos los he dicho en privado y otros en público", agregó.

"La botonera la tiene Macri pero el poder político tiene un elemento simbólico muy fuerte. Alberto Fernández ha ganado una elección y tiene un poder simbólico que debe usar en ese acuerdo", agregó el titular de la UCR nacional, quien participó del encuentro junto a sus pares de Jujuy (Gerardo Morales), y de Corrientes (Gustavo Valdés), así como otros nacionales, entre los que se encontraban Mario Negri y Luis Naidenoff.

En otro pasaje de la entrevista,a Cornejo ahondó en la necesidad de llegar a un acuerdo, argumentando que "la gobernabilidad económica beneficia a Alberto si resulta ganador y a Macri si compite con posibilidades". "Vuelve a ser un país relativamente normal que en el medio del proceso electoral ordena y toma control de su economía. Eso es lo fundamental", expresó.

No obstante, el mandatario apuntó contra la ex presidenta Cristina Kirchner, de quien aseguró que "es muy probable que esté fogonoeando que no haya un acuerdo".

"Es probable que un montón de gurkas del kirchnerismo estén fogoneando que Mauricio Macri se vaya escupiendo sangre, es probable. Acá se ve si los dirigentes políticos tienen grandeza, si alguna vez la dirigencia política argentina privilegia el interés general", elaboró.

"Es probable que Alberto Fernández no tenga un programa económico, que se haya visto sorprendido por el triunfo, y que cuando se lo siente a pactar no esté claro que cosas recomienda hacer en este momento. Está muy fino para el discurso de campaña pero hay que ver si está fino para las medidas que hay que tomar", agregó.

Consultado acerca de su relación con el Presidente, respondió: "No he tenido una relación buena, es obvio que es así. En principio porque creo, tenemos la obligación de ser honestos intelectualmente, si pensamos algo en el marco de una coalición tenemos que decirlo. Sostuve que tenía que adelantar las elecciones María Eugenia (Vidal). Que había que suspender las PASO. Sostuve que había que buscar un paquete global de leyes económicas. Que el aumento de tarifas debía ser gradual. En cada una de esas salidas lo hice en privado y luego lo planteé en público".

"Acá no funcionó nunca una coalición. En los ejemplos de Uruguay, Chile, comparables con nosotros, las coaliciones funcionan de otra forma. Mirar para atrás, en el medio de este desorden económico, no ayuda en lo más mínimo. Habrá que centrarse en cómo la política soluciona los problemas de la realidad económica", completó.

Con información de www.infobae.com