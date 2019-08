La desgarradora reflexión de Vicuña sobre su hijita Blanca: “Las fotos se acaban, son siempre las mismas”

A siete años de la muerte de su hija mayor Blanca, Benjamín Vicuñaconfesó que tanto su dolor como amor permanecen vigentes. Por eso, el actor confesó que en una entrevista radial que su hija “está muy presente, todo el tiempo”.

Además, el actor chileno sostuvo que “el duelo va pasando por diferentes formas y el amor no se acaba. Hoy de verdad que con mis hijos, lo que trato es naturalizar su presencia, correrme del costado dramático y nostálgico”.

Respecto al recuerdo de Blanca por parte de sus otros hijos, Vicuñareconoció: “Mis hijos la tienen tan presente como yo, siempre me preguntan por ella. Ellos la nombran, hablan de su hermana y lograron también no tenerle miedo, porque cuando sos niño nunca pensás que te podés morir“.

De hecho, planteó que su hijo Bautista es el único que logró compartir momentos con su hermanita Blanca, de manera que “es como un ‘viudito’ que estaba todos los días, todo el tiempo con Blanca. Él finalmente vino a enseñarnos a todos cómo superar esto”.

En medio de tantos recuerdos y maneras de sobrellevar el dolor por la muerte de Blanca, Vicuña resaltó un impactante regalo que recibió esta semana. “Ayer me escribe una chica, Lucía, de Santa Fe. Me dice ‘vos no me recordás, pero en 2012 me hice amiga de tu hija y tengo muchas fotos y videos. Mandame un mail’. Y claro que los quiero ver”, reconoció el actor.

Al respecto, afirmó que “hay algo que empieza a ser un tema y es que las fotos se acaban, son siempre las mismas. Me llegó un regalo maravilloso y eso lo valoro mucho“, reflexionó el actor cuya hija murió en septiembre de 2012 a causa de una bacteria contraída en México y durante unas vacaciones familiares.