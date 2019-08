Bella Thorne, la ex chica Disney de 21 años, debutará en cine porno

La joven actriz Bella Thorne hizo un anuncio que generó polémica: incursionará en la industria porno para realizar una película. ¡Mirá de qué se trata el nuevo proyecto de la ex chica Disney!

Bella Thorne, la ex chica Disney de 21 años, pegó un giro inesperado en su carrera y generó polémica al anunciar que debutará el próximo mes de septiembre en una película porno. Firmó contrato con la empresa Pornhub y según informó, ella sólo estará detrás de cámaras como directora del filme.

La película para adultos se llamará Her Her & Him y se centrará en el vínculo de un hombre y una mujer que pelean para ver quién es más dominante. Por su parte, Corey Price, el vicepresidente de la empresa Pornhub, definió el filme como una versión moderna de Romeo y Julieta, quienes viven un relación sexual desenfrenada.

Lo cierto es que el anuncio de la ex chica Disney tomó por sorpresa a todos sus seguidores ya que previamente no había hecho público su interés por el cine porno. Aunque, su primera película como directora ya está terminada, y ella está muy orgullosa del resultado que obtuvieron. Con esta participación, formará parte de la Serie de Directores Visionarios de dicha empresa triple x.

“El proceso de rodaje fue muy interesante porque tuvimos folladas reales en el set, lo que nunca antes había rodado”, aseguró la joven actriz, en una entrevista. Sin embargo, recibió que su primera idea no era crear una película erótico. “Mi idea inicial era crear una película de horror sobre la Navidad, pero en vez de eso hice un bonito, film etéreo”, señaló.

En relación al argumento de la producción, Bella Thorne expuso: “Her & Him explora la relación entre un hombre y una mujer y su lucha por encima de la dominación”, que contará con el protagonismo de Abella Danger y Small Hands.

“Si creéis que el porno es incómodo, siento que te sientas incómodo, pero no hagas a la otra gente sentir incómodo por no estarlo”, sostuvo la ex chica Disney, a modo de advertencia. Aunque, sabe que a Corey Price le ha encantado, de hecho, describió la película como una “representación modernista y sexualmente explícita de Romeo y Julieta, de dos amantes cruzados por los astros que han desenfrenado el deseo sexual del uno por el otro”.

El estreno de la película para adultos de Bella Thorne tendrá lugar en el The Oldenburg Film Festival, celebrado en Alemania entre el 11 y el 15 de septiembre.