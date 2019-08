“Haber abierto este diálogo con el presidente puede ser una buena forma de aliviar las cosas”

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, estuvo en el programa radial ‘Cada Mañana’ y brindó detalles de la conversación que tuvo con el actual mandatario, Mauricio Macri. “Fue una conversación correcta, fue una conversación fructífera. Los dos entendemos que el país está en una situación crítica y que debemos colaborar para dar tranquilidad”, le comentó a Marcelo Longobardi.

Por otro lado, informó que le pidió encarecidamente al presidente de la Nación que “no insista con el discurso de que nosotros vamos a ser Venezuela, porque no es cierto y, segundo, porque nada intranquiliza más a los mercados que eso”. Inmediatamente después, filtró una crítica hacia su contrincante: “Es como una profecía autocumplida, lo que fue leit motiv de la campaña se le termina volviendo en su contra a la hora de gobernar”.



Luego del triunfo indiscutido del Frente de Todos en las PASO, Mauricio Macri quedó muy golpeado, los mercados y los ciudadanos le dieron la espalda, y el dólar comenzó una escalada vertiginosa. Para contrarrestar esta vorágine, el presidente llamó al candidato ganador de las primarias y, de acuerdo con Fernández, la línea de diálogo sigue abierta. “Ojalá que esto sirva para disipar dudas y tranquilizar a esto que llaman mercados, y que los argentinos dejen de padecer porque cada vez que la moneda se devalúa un argentino es un poco más pobre”, planteó el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner.

El representante de la oposición destacó que la increíble performance que tuvo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias hicieron que todo el mundo esté pendiente de lo que hace. Todo indica que las generales ya están definidas, pero el referente del Frente de Todos se mostró muy modesto. “Tenemos que tener la madurez y la sapiencia de ver cómo lo llevamos, cómo seguimos adelante con el proceso electoral y cómo se avanza hacia el 10 de diciembre. Ese es un tema que tenemos que sacar de cualquier comentario, el presidente tiene que terminar su mandato. Se llega gobernando y siendo todos responsables”, detalló.

En este sentido, explicó que uno no hace política en el escenario que sueña sino en el escenario que le toca. “Esto es lo que me tocó”, dijo haciendo referencia al triunfo abrumador que lo perfila como el futuro presidente de la Nación. “Me toca dialogar con un presidente con el que no estoy de acuerdo en muchas posiciones, pero es el presidente que los argentinos hasta el 10 de diciembre eligieron para que gobierne el país, yo voy a cumplir y honrar lo que siempre creí”, aseguró, dando a entender que las distancias siguen latentes.

Uno de los temas centrales en la agenda política es en qué estado se encontrará la Argentina, en el momento en el que se produzca la transición del poder. Alberto Fernández le propuso al presidente que trate de preservar las reservas. “El último informe del Fondo habla de que el cálculo es que podían quedar reservas netas reales a diciembre de 11 mil millones de dólares. Eso me alarmó mucho. Así como dije que el dólar tenía un valor ficticio, digo que el dólar ahora tiene un valor razonable y no tenemos que dejar que se escape más y tendríamos que lograr que las reservas se preserven”, reclamó.

Los periodistas del programa radial insistieron con la posibilidad de que haya una reunión entre el equipo económico del oficialismo y el de la oposición, a lo que contestó Fernández: “Hasta el 27 de octubre no soy nadie, no puedo arrogarme títulos que no tengo. La Argentina lo que tiene que saber, el presidente ya lo sabe, todo lo que yo pueda ayudar, lo voy a ayudar. Pero el presidente tiene que ocuparse de gobernar. Y ahí sí tiene un dilema. Ese dilema es si va a prevalecer el candidato o va a prevalecer el presidente. La situación es tan delicada que yo le pido al presidente que prevalezca el presidente”.

Finalmente, el candidato a presidente del Frente de Todos trajo un mensaje de concordia. “Una de las cosas con las que tenemos que terminar es con el debate argentino de los buenos y los malos, esto que llaman grieta. Tenemos que terminar de revisar el pasado, porque si miramos siempre el pasado solo tenemos miedos. También le pido a los argentinos que pasemos este tiempo de una visión mentirosa de la realidad. Yo lo que propongo es construir algo nuevo. Construir algo nuevo no pasa por caer en los errores del pasado ni en la complacencia del presente. Construir algo nuevo es hacerse cargo de los problemas, enfrentarlos y asumirlos”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com